UEM: notas das 1ª e 2ª etapas do PAS 2021 estão disponíveis

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) liberou nesta sexta-feira, dia 20 de maio, as notas das 1ª e 2ª etapas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os participantes das duas primeiras etapas já podem consultar seu desempenho por meio do site da CVU (Comissão do Vestibular).

As provas do PAS 2021 foram aplicadas no dia 27 de março, das 13h50 às 19h. De acordo com o edital, as provas das 1ª e 2ª etapas foram compostas por 40 questões sobre Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. Além disso, os candidatos responderam a uma prova de redação Língua Portuguesa.

3ª etapa e vagas

Os inscritos na 3ª etapa fizeram uma prova composta por questões sobre conhecimentos específicos, uma prova de redação e uma prova com questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

A oferta da UEM foi de 747 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAS 2021, com reserva de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, houve vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UEM publicou o resultado final, com a lista de candidatos classificados para as vagas, no dia 20 de abril. De acordo com os dados da universidade, 5.626 candidatos estavam concorrendo às vagas ofertadas nesta edição do PAS 2021.

Veja mais informações no site da UEM.

