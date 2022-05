UEMA divulga locais de prova do Paes 2022

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) liberou nesta segunda-feira, dia 16 de maio, a consulta aos locais de prova do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes) 2022. Desse modo, os inscritos já podem consultar os locais de aplicação do exame por meio do site de Concursos e Seletivos.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas nos seguintes municípios: São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto e Timon.

A aplicação das prova do PAES 2022 está marcada para 22 de maio. Conforme o edital, o processo seletivo conta com uma prova de redação e com uma prova composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e de produção textual. As questões serão sobre assuntos do ensino médio.

Vagas e resultados

A oferta para o PAES 2022 é de mais de 4 mil vagas para ingresso neste ano, sendo 3.370 vagas para a UEMA e 905 para a UEMASUL. As instituições reservam vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, há vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Segundo dados divulgados pela UEMA, os três cursos mais concorridos do Paes 2022 são:

Curso de Formação de Oficiais (sistema universal de vagas), com 180,57 candidatos por vaga (c/v);

Medicina (vagas universais), com 150,55 c/v; e

Curso de Formação de Oficiais – masculino (candidatos negros) 146 c/v.

A UEMA deve divulgar os gabaritos preliminares no dia 23 de maio. Já a divulgação dos gabaritos definitivos está prevista para o dia 31 de maio. O resultado final do Paes 2022 será publicado no dia 24 de junho.

Veja mais no edital do PAES 2022.

