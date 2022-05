UEMG recebe inscrições para cursos de extensão até esta quarta-feira (11)

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) recebe até esta quarta-feira, dia 11 de maio, as inscrições para cursos de extensão na modalidade de ensino a distância (EaD). A oferta da UEMG é de 360 vagas para quatro cursos gratuitos.

De acordo com a universidade, os cursos ofertados são Gestão e Negócios, Gestão Financeira, Marketing e Negócios, Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto Social, sendo 80 vagas para cada formação. A carga horária de cada formação é de 60h.

Os interessados poderão realizar as inscrições até as 22h de amanhã (11) por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Conforme as diretrizes do programa de extensão da UEMG, será aceita a inscrição em apenas um dos cursos disponibilizados. Portanto, caso seja observada inscrição de um mesmo estudante em mais de um curso, será considerada a última inscrição realizada no formulário.

Não haverá aplicação de provas ou de entrevistas para a seleção dos candidatos. Desse modo, o preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição no curso.

De acordo com o cronograma, o início das aulas está previsto para dia o 16 de maio, próxima segunda-feira, com término no dia 19 de junho. Os interessados podem tirar dúvidas e obter mais informações sobre os cursos por meio deste endereço de e-mail:coordenadoria.ead@uemg.br.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM abre o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do PSI 2022; saiba mais detalhes.