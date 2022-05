UERJ libera resultado do Vestibular Estadual 2022

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) publicou neste sábado, dia 30 de abril, o resultado do Vestibular Estadual 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar o boletim de desempenho e a classificação final e do processo seletivo por meio do site da universidade.

De acordo com o edital de matrículas, os candidatos aprovados para o 1º e o 2º semestres devem realizar as pré-matrículas e a entrega da documentação no período de 4 e 10 de maio. Os procedimentos de matrícula devem ser feitos de forma presencial. A pré-matrícula é a 1ª etapa, enquanto a 2ª etapa consiste na inscrição dos calouros em disciplinas.

A UERJ prevê a publicação de novas listas de aprovados com as reclassificações para os dias 21 de maio, 25 de junho, 16 de setembro e 5 de outubro.

Sobre o Vestibular Estadual 2022

A UERJ aplicou as provas do Vestibular Estadual 2022 no dia 20 de março. Segundo dados da universidade, apenas 33 mil dos mais de 45 mil candidatos inscritos compareceram no dia de aplicação das provas.

O Vestibular Estadual 2022 contou com a aplicação de Exame Único. A avaliação foi composta por 60 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química, além de uma prova de redação.

A oferta total da UERJ para essa edição do processo seletivo foi de 5.736 vagas para 64 cursos de graduação. Ainda conforme o edital, a universidade reserva de 45% para a candidatos cotistas (cotas sociais e raciais).

De acordo com o edital, as vagas são para as unidades da UERJ no Rio de Janeiro (capital), em Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.