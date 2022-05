Uesb realiza Quiz que premiará candidatos com isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) vai realizar, por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom) e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), uma competição no formato de quiz no perfil oficial da instituição no Instagram que premiará estudantes com a isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022.

O quiz será composto por perguntas sobre a Uesb e a sua história. A competição virtual será feita entre os dias 2 e 9 de maio, quando as perguntas serão publicadas.

Os estudantes interessados em participar só precisam acessar o perfil oficial da Uesb no Instagram e responder a todas as perguntas publicadas. De acordo com a universidade, é preciso ser rápido ao comentar a resposta já que a equipe irá avaliar apenas as 20 primeiras respostas de cada postagem.

O estudante deve ter uma conta na rede social para participar do quiz sobre a Uesb. Não serão aceitos perfis fakes, sem fotos e outros que não configurem perfil de pessoa física. Além disso, o perfil deve ser aberto ao público até o final da competição.

De acordo com a Uesb, ao final, serão premiados os três participantes que mais pontuarem. A premiação será a isenção da taxa de inscrição no Vestibular 2022. Conforme o regulamento, os vencedores deverão responder a mensagem enviada pelo perfil oficial da Uesb em até 48 horas para garantir o benefício.

Veja o regulamento na íntegra.

Inscrições do Vestibular 2022 da Uesb

A Uesb já publicou o edital de abertura com as datas e procedimentos do Vestibular 2022. O período de inscrição será de 3 a 16 de maio. Os interessados deverão realizar as inscrições no site da universidade. O valor da taxa de inscrição será de R$100.

De acordo com o edital, a aplicação das provas está prevista para os dias 5 e 6 de junho. Ainda conforme o documento, a oferta total da UESB para essa edição do processo seletivo é de 1.264 vagas.

