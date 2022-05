UFAM encerra período de inscrição da 3ª fase do PSC 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) encerra nesta quarta-feira, dia 25 de maio, o período de inscrição para a 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2022. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 90.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

A UFAM recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição do PSC 2022 entre os dias 20 e 22 de abril. Puderam solicitar o benefício os candidatos que estudaram em escolas da rede pública ou como bolsistas na rede particular e que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Segundo o cronograma, os resultados da isenção já estão disponíveis.

Os candidatos isentos também devem realizar as inscrições no processo seletivo até o dia 25 de maio. A divulgação do cartão de confirmação da inscrição está prevista para o dia 21 de junho.

Provas do PSC

Segundo o cronograma, a aplicação das provas da 3ª etapa do PSC 2022 está marcada para o dia 17 de julho. Conforme o edital, a prova será composta por 54 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio, além uma prova de redação.

A UFAM deve liberar os gabaritos provisórios também no dia 17 de julho, logo após a aplicação do exame. Ainda segundo o cronograma, o gabarito definitivo será publicado em 26 de julho.

A oferta total da UFAM para os aprovados na 3ª etapa do PSC 2022 é de 2.369 vagas, sendo 1.886 vagas para a unidade de ensino de Manaus e 483 vagas para as unidades da UFAM localizadas em municípios do interior do Amazonas.

A divulgação do resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, está prevista para o dia 15 de agosto.

