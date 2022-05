UFAM publica edital do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) publicou o edital com as datas e regras do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022. De acordo com o documento, a oferta da UFAM é de 600 vagas para os cursos dos campi do interior do Estado do Amazonas.

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação ainda no primeiro semestre letivo de 2022. As vagas são para as cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, e Parintins.

De acordo com o edital, as inscrições do PSI 2022 serão recebidas no período de 31 de maio às 17h do dia 28 de junho. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da Compec.

Ainda conforme o edital, para efetivar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 100,00. Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa nos dias 9 e 10 de maio. O resultado dos pedidos está previsto para o dia 16 seguinte.

Após o período de inscrição, a UFAM vai liberar o cartão de confirmação de inscrição (CCI) com os locais de prova do PSI 2022 no dia 22 de julho.

Provas

A aplicação das provas do PSI 2022 está marcada para os dias 07 e 08 de agosto. De acordo com o edital, os candidatos responderão a três provas.

A prova de Conhecimentos Gerais I será composta por 60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História. A prova de Conhecimentos Gerais II contará com 60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química. Além disso, os candidatos farão também uma prova de redação.

Os candidatos terão acesso aos gabaritos no dia 8 de agosto, após a aplicação do exame. O resultado final será publicado no dia dia 13 de setembro, após a análise dos recursos.

