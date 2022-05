UFGD libera resultado preliminar do Vestibular 2022 nesta segunda (2)

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publica nesta segunda-feira, dia 2 de maio, o resultado preliminar do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, a publicação será feita a partir das 17h de hoje, por meio do site da universidade.

Conforme o edital do Vestibular 2022, o período para entrar com recurso contra o resultado preliminar será de 3 a 4 de maio, próximas terça e quarta-feiras. Os recursos devem ser interpostos virtualmente, no Portal UFGD.

Após a análise dos recursos, a universidade deve publicar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 13 de maio, também a partir das 17h. A convocação para a matrícula em 1ª chamada está prevista para o mesmo dia.

Como foi o Vestibular 2022

A UFGD aplicou as provas no dia 20 de março para mais de 5 mil candidatos. A aplicação contou com locais de prova em Dourados e em Campo Grande

Conforme determinado no edital, o Vestibular 2022 contou com uma prova de redação e com um prova objetiva composta por 60 questões sobre assuntos das disciplinas do ensino médio: 20 questões de Linguagens e Códigos, 14 questões de Ciências Humanas, 18 questões de Ciências da Natureza e 8 questões de Matemática.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a UFGD está ofertando 962 vagas em 33 cursos de graduação nesta edição do processo seletivo.

Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas. A UFGD destina ainda uma vaga de cada curso para candidatos indígenas, independente das escolas nas quais estudaram.

Veja mais informações no Portal da UFGD.

