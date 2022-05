UFGD publica resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 13 de maio, o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de candidatos convocados para a matrícula por meio do site da instituição.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período de 23 a 25 de maio. O procedimento deve ser feito on-line e exige a apresentação de uma lista de documentos estabelecidos no edital.

Os estudantes devem enviar as cópias dos documentos através do e-mail da secretaria acadêmica da faculdade do curso de escolha. De acordo com a universidade, a relação dos endereços de e-mail pode ser consultada no edital.

A UFGD prevê a realização de uma 2ª chamada para o dia 27 de maio.

Como foi o Vestibular 2022

A UFGD aplicou as provas do Vestibular 2022 no dia 20 de março para mais de 5 mil candidatos, em Dourados e em Campo Grande.

A avaliação foi composta por uma prova de redação e por uma prova objetiva com 60 questões sobre assuntos das disciplinas do ensino médio: 20 questões de Linguagens e Códigos, 14 questões de Ciências Humanas, 18 questões de Ciências da Natureza e 8 questões de Matemática.

De acordo com o edital, a oferta total da UFGD para o Vestibular 2022 é de 962 vagas para 34 cursos de graduação de diversas áreas.

Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas. A UFGD destina ainda uma vaga de cada curso para candidatos indígenas, independente das escolas nas quais estudaram.

Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo deste ano. No entanto, os candidatos aprovados para o curso de Medicina só ingressarão no segundo semestre.

