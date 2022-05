UFGD recebe inscrições para seleção de Portador de Diploma

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu o período de inscrição para a seleção de portador de diploma. De acordo com o edital, o processo visa a seleção de estudantes que já são diplomados e que desejam fazer uma nova graduação sem passar pelo vestibular.

Podem participar, por exemplo, estudantes que já fizeram uma licenciatura e buscam uma nova habilitação por meio de um curso de bacharelado e aqueles que querem complementar o grau.

Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 10 de junho. Conforme o edital, as inscrições devem se feitas exclusivamente por meio do site da UFGD. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 100 até 10 de junho.

Seleção

Ainda conforme o edital, a seleção será feita a partir da análise documental. Caso o número de inscrições seja superior ao número de vagas, a UFGD deverá analisar o histórico escolar da graduação.

Além disso, terão prioridade os candidatos que querem fazer a complementação de habilitação ou grau. Em seguida virão os demais casos, levando em consideração principalmente o aproveitamento da maior carga horária cursada.

Nesse sentido, os candidatos deverão enviar todos os documentos requisitados. O recebimento dos documentos está marcado para os dias 27 e 28 de junho, de acordo com edital de divulgação que será publicado na site da UFGD.

Vagas e resultado

Ainda de acordo com o edital, a oferta de vagas da UFGD é de 320 oportunidades para 25 cursos de graduação, presenciais e a distância, ministrados em oito faculdades.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para 4 de julho, enquanto o resultado final da seleção de Portador de Diploma será publicado no dia 8 de julho.

