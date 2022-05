UFMS recebe inscrições para cursos de graduação EAD

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo UFMS Digital, que oferta 1.500 vagas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o cronograma, as inscrições devem ser feitas até o dia 22 de junho. O cadastro deve ser feito on-line, exclusivamente por meio do Portal de Ingresso da UFMS. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 65,00.

Conforme estabelecido no edital, a seleção do UFMS Digital será feita a partir da aplicação de prova on-line. Segundo o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 3 de julho e serão compostas por 50 questões objetivas e uma redação.

Os candidatos terão quatro horas para concluir a avaliação. De acordo com a UFMS, no período de 27 de junho a 1ª de junho, os candidatos passarão por um treinamento para o uso adequado do sistema de provas. As ações do candidato durante a prova serão monitoradas a distância.

Vagas

A UFMS está ofertando 1.500 vagas em três cursos EAD, sendo 500 vagas para cada curso: Tecnologia da Informação; Tecnologia em Ciência dos Dados; e Tecnologia em Processos Gerenciais. Conforme o edital, os dois primeiros cursos têm duração de três anos e 2.400 horas, e o terceiro conta com carga horária de 1.600 horas, em dois anos.

Do total das vagas, 400 serão para ingresso pelo vestibular on-line e 100 por meio Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com inscrição no segundo semestre. Os cursos são para 11 polos de educação digital, nos nove campi da UFMS, na Cidade Universitária e na Base de Pesquisa de Bonito.

Acesse o site da UFMS para mais detalhes.

