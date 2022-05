UFPA fará seleção para cursos EaD com notas do Enem

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou nesta quarta-feira, dia 11 de maio, que, em 2023, fará a seleção para os cursos de graduação da modalidade de ensino a distância (EaD) por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a universidade, será usada a edição do exame de 2022.

Conforme divulgado pela UFPA, o edital para a seleção dos cursos EaD será publicado no segundo semestre deste ano. Os interessados em participar deverão se inscrever no Enem 2022 até o dia 21 de maio, por meio da Página do Participante. O Inep abriu o período de inscrição para o exame nesta terça-feira (10).

De acordo com o cronograma do Inep, as provas do Enem 2022 estão previstas para os dias 13 e 20 de novembro deste ano.

Com a adoção do Enem em 2023, a UFPA tem como objetivo unificar a forma de ingresso para cursos de graduação presenciais e a distância, assim como equiparar os calendários, os processos de seleção e a habilitação das turmas. A seleção para os cursos presenciais da UFPA também é feita a partir das notas do Enem.

Vagas

Ao todo, para a seleção de 2023, a UFPA está ofertando 1.260 vagas por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). De acordo com a universidade, as vagas ofertadas são para as seguintes licenciaturas: Biologia; Física; Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens; Letras Português; Matemática e Química.

Os polos presenciais dos cursos EaD são em Ananindeua, Baião, Barcarena, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capitão Poço, Goianésia, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Muaná, Paragominas, Ponta de Pedras, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista e Tailândia.

