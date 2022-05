UFS divulga resultado do Vestibular 2022 de Lagarto

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou nesta terça-feira, dia 24 de maio, o resultado final do Vestibular 2022 para os cursos ministrados no campus de Lagarto. Os candidatos podem consultar a lista de aprovados por meio do site da CCV (Comissão de Concursos e Vestibulares).

A UFS ainda não publicou as informações referentes às matrículas dos aprovados. Em breve, os candidatos poderão conferir o período de inscrição no site da universidade.

Como foi o Vestibular 2022?

De acordo com o edital, a seleção do Vestibular 2022 do Campus Lagarto foi feita exclusivamente a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse sentido, puderam participar da seleção os estudantes que fizeram o Enem 2021 e que conseguiram obter a nota mínima.

A nota mínima exigida pela universidade para participar desta edição da seleção foi 400 pontos em cada uma das provas. De cordo com o edital, os pesos das provas variam conforme o curso escolhido.

A oferta total da UFS é de 410 vagas em oito cursos de graduação na área da saúde. Haverá reserva de vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12). Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com a UFS, o período de matrícula dos aprovados será informado por meio da publicação de edital específico.

Acesse o site da UFS para mais informações.

