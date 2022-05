UFSCar vai ofertar mais de 2.500 vagas no SiSU 2023

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou o número de vagas que vai disponibilizar para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. De acordo com a UFSCar, serão ofertadas 2.917 vagas.

A seleção do SiSU 2023 será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As inscrições para essa edição do exame foram recebidas até o último sábado, dia 21 de maio.

De acordo com o cronograma divulgado pelo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a aplicação das provas do Enem 2022 está prevista para os dias 13 e 20 de novembro deste ano. Segundo o Inep, as provas das duas versões (digital e impressa) serão aplicadas na mesma data.

As vagas serão para 65 cursos de graduação, sendo 1.817 vagas no Campus São Carlos; 240 vagas no Campus Araras; 240 vagas no Campus Lagoa do Sino – Buri; e 620 vagas no Campus Sorocaba.

A universidade deve reservar parte das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, haverá percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). No termo de adesão, a UFSCar vai especificar a divisão e a oferta de vagas para cada curso.

O Ministério da Educação (MEC) deve publicar o edital com o período de inscrição do SiSU 2023 e todos os procedimentos da seleção somente após a realização do Enem 2022, já que a seleção é feita exclusivamente a partir das notas do exame.

