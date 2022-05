UFT encerra período de inscrição do Vestibular EaD 2022/2

A Universidade Federal de Tocantins (UFT) encerra nesta quarta-feira, dia 11 de maio, o período de inscrição do Vestibular 2022/2 para os cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente por meio do site da UFT. De acordo com o edital, para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 120.

A UFT recebeu os pedidos de isenção da taxa em abril. Puderam solicitar o benefício candidatos membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O resultado final da isenção já está disponível no site da universidade.

Provas

De acordo com o edital, o Vestibular EaD 2022/2 contará com apenas uma fase. A aplicação das provas está marcada para o dia 5 de junho. Ainda conforme o documento, as provas serão presenciais nos polos em que os cursos serão ofertados.

A UFT tem polos presenciais em Palmas, Araguaína, Arraias, Miracema, Gurupi, Porto Nacional, Araguatins, Cristalândia, Guaraí, Mateiros, Araguacema, Alvorada, Ananás, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Taguatinga, Pedro Afonso, e Dianópolis.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 27 de maio. Ainda conforme o edital, as provas serão compostas por 30 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio.

Vagas e resultados

A oferta da UFT é de 780 vagas para cinco cursos de graduação EaD (Música, Química, Física, Biologia e Matemática) em 19 polos da UAB/UFT.

Segundo o cronograma, o gabarito das provas será liberado no dia 6 de junho, enquanto a divulgação do resultado final está prevista para o dia 28 de junho. Os aprovados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 7 e 8 de julho. Ainda de acordo com o cronograma, há a previsão de novas convocações para os dias 12 e 19 de julho.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM abre o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do PSI 2022.