UFU realiza nova chamada de aprovados no Vestibular 2021/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) publicou nesta segunda-feira (2) a lista da 9ª chamada do Vestibular 2021/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de novos convocados para a matrícula no Portal da Prograd (Pró-Reitoria de Graduação).

De acordo com o cronograma da universidade, os candidatos convocados nesta chamada devem realizar a solicitação de matrícula até as 16h do dia 4 de maio, próxima quarta-feira. O procedimento deve ser feito virtualmente, por meio do site da UFU. O candidato que não solicitar a matrícula neste prazo perderá o direito à vaga.

Como foi o Vestibular 2021/2

O Vestibular 2021/2 foi feito em apenas uma etapa em decorrência da pandemia da Covid-19. A UFU aplicou as provas do processo seletivo nos dias 21 e 22 de agosto de 2021. Os candidatos ao curso de Medicina fizeram o exame um pouco depois, nos dias 28 e 29 de agosto.

A oferta total da UFU é de 1.614 vagas para o Vestibular 2021/2. As vagas são para os campi de Uberlândia, de Patos de Minas, de Monte Carmelo e de Ituiutaba.

Do total das oportunidades, 812 vagas foram reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, houve percentual de vagas reservados para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

A universidade publicou o resultado final do processo seletivo, com a lista de aprovados em 1ª chamada, no dia 19 de novembro de 2021.

