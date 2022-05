UFV divulga Processo Seletivo para Professor Classe A

Em Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de Professor Classe A na área de Administração/Estratégia.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área exigida em edital, além de doutorado. O salário oferecido inicialmente é de R$ 4.472,64, podendo chegar a R$ 5.143,54 por conta da titulação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da UFV. A taxa de inscrição ficou no valor de R$ R$ 120,75.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de didática (caráter classificatório e eliminatório); prova de conhecimento; mais prova de títulos, conforme critérios especificado no edital.

O processo seletivo é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

I. Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso.

II. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso.

III. Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa.

IV. Estar presente no início dos seus horários de aula, encerrando as atividades somente quando findar o tempo regulamentar da aula.

V. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional; entre outros atividades.

EDITAL 28/2028