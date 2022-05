Últimas contas e senhas de trabalho do Hulu (2022)

Depois da Netflix, existem muitas plataformas semelhantes para assistir programas, filmes, animes na Internet. Nos últimos anos, o Hulu produziu toneladas de programas mais recentes e seriados incríveis que atraem milhões de usuários dia a dia. Portanto, neste artigo, discutimos todos os Hulu e maneiras de obter uma conta gratuita do Hulu em Maio de 2022.

O entretenimento é uma obrigação para as pessoas hoje em dia. As pessoas adoram assistir a filmes e programas de sua escolha para se divertir. No entanto, conseguir os filmes e programas de seu desejo na internet é muito difícil. Além disso, se eles o encontrarem em algum lugar, não há certeza se ele é licenciado ou pirateado.

Portanto, aqui estamos nós com a solução para este problema do povo. O ‘Hulu’ é um desses serviços fundamentalmente orientado para séries de televisão, oferecendo episódios de séries de várias redes de televisão e outros parceiros de conteúdo. Ele também tem originais Hulu. Hulu é um investimento conjunto da The Walt Disney Company, 21st Century Fox, Comcast e Time Warner. Você já deve ter adivinhado que este serviço não está disponível gratuitamente. Contas Hulu gratuitas funcionando 2021

Há uma versão de avaliação gratuita por 30 dias e 7 dias com TV ao vivo. E então, custará US $ 7,99 por mês para o Hulu e US $ 39,99 por mês para o Hulu com TV ao vivo.

Obtenha contas gratuitas do Hulu Plus 2022

Na assinatura de US $ 7,99, você pode transmitir o Hulu em qualquer dispositivo de sua escolha e obter acesso à extensa biblioteca para transmitir. Você pode assistir a temporadas de séries de elite, filmes de sucesso, Hulu Originals, programas infantis, etc. A versão paga não conterá comerciais.

Na versão de US$ 39,99, que é o Hulu com Live TV, você pode assistir TV ao vivo no Android, iOS, Apple TV etc. Você pode transmitir mais de 50 principais canais de TV ao vivo, como esportes, notícias e entretenimento. Você também terá acesso à vasta biblioteca do Hulu que contém shows, filmes, etc. “Contas e senhas de trabalho gratuitas do Hulu Plus”

Em ambos os planos, você aproveita os complementos premium da HBO, CINEMAX e SHOWTIME. Além disso, você pode alternar entre planos ou cancelar seu plano a qualquer momento.

Mas, existe uma maneira de usar todos esses recursos gratuitamente. Tudo que você precisa fazer é obter uma conta gratuitamente. Portanto, aqui vamos discutir o método pelo qual você pode obter uma conta gratuita do Hulu para si mesmo. Usando esta conta gratuita, você pode obter acesso a todos os recursos premium do Hulu gratuitamente, mesmo após o término do período de avaliação.

Recursos do Hulu:

Assista TV ao vivo em muitos de seus dispositivos favoritos.

Acesso ilimitado à biblioteca de streaming do Hulu (plano de comerciais limitados).

Transmita mais de 50 principais canais de TV ao vivo e sob demanda.

Mude de plano ou cancele a qualquer momento.

Transmita em seus dispositivos favoritos.

Como obter uma conta gratuita do Hulu Plus em 2022

Passo 1- Inicie um navegador da Web em qualquer dispositivo que desejar e digite ‘nulled.to‘ na caixa de pesquisa e clique na opção de pesquisa.

Passo 2- Em seguida, role para baixo até a parte inferior do www. A página que aparece e clica em ‘Versão completa’ para ver a versão completa desta página web.

Etapa 3- Aqui, primeiro você precisa criar uma conta gratuitamente. Insira os dados relevantes nos campos solicitados e marque ambas as caixas de seleção visíveis. Em seguida, clique em ‘criar conta’ para criar uma conta gratuita.

Passo 4- Verifique seu ID de e-mail e faça login usando o nome de usuário e a senha da fala que você acabou de criar.

Passo 5- Agora você será direcionado para a página inicial de ‘anulado. para‘ e aqui, você precisa clicar na categoria ‘vazamentos‘ e, em seguida, role para baixo até encontrar uma seção chamada ‘site de exibição de filmes’ e, quando encontrá-la, clique nela.

Passo 6- Você será exibido com uma lista de vários serviços, como Hulu, Netflix, etc. Procure por Hulu na lista e clique nele.

Passo 7- Aqui, serão exibidas várias contas que já existem no Hulu. Você pode experimentar essas contas e escolher outra caso a que você selecionou anteriormente morra.

Passo 8- Depois que sua conta for aceita, você poderá criar seu novo perfil e fazer login usando esse perfil.

Quando terminar de executar as etapas mencionadas acima, você será direcionado à página inicial do Hulu e poderá pesquisar e transmitir o que desejar em sua extensa biblioteca.

Como acessar a conta Hulu sem cartão de crédito 2022

Passo 1: Abra o “Hulu” e toque em “Iniciar seu teste gratuito” que você verá logo abaixo na tela, conforme mostrado na imagem.

Passo 2: Uma etapa final solicitará que você insira os detalhes de pagamento, existem vários métodos de pagamento disponíveis. Se você tiver um CC, insira os dados do seu cartão e clique no botão “Enviar” botão.

Se você não tiver um CC, basta tocar em “Opções expressas” lá você encontrará opções alternativas de pagamento. Clique em “Pagamento do PayPal” faça login na sua conta do PayPal e permita a transação.

Ative o pacote de avaliação premium de 30 dias do Hulu

Se você está procurando alguns métodos genuínos e formas legais de acessar o Hulu sem gastar um único $, esse método é para você! Você pode ativar facilmente sua conta Hulu com a ajuda deste método, mas certifique-se de CANCELE A ASSINATURA 2-3 DIAS ANTES DO DÉBITO AUTOMÁTICO do seu cartão. Isso deve ter um aviso que você precisa seguir para aproveitar a assinatura a custo zero.

Passo 1: Abra o site do Hulu e clique no botão ‘Inicie o seu teste gratuito‘ opção no centro ou no canto superior direito da página inicial. (Siga as capturas de tela)

Passo 2: Agora você será redirecionado para a próxima página, onde verá opções de planos para três tipos diferentes de assinaturas. Escolha o mais barato (No momento de trabalhar neste tutorial, recebemos uma oferta de período limitado, então as chances são de que ela não esteja lá, esperamos que você também receba o mesmo)

Etapa 3: Agora você precisa concluir o processo de inscrição pelo login do Facebook ou pelo login de e-mail de acordo. Sua participação não será concluída enquanto você não inserir uma forma de pagamento. Você sempre pode usar seu cartão de crédito para isso, se tiver um.

NOTA: Espero que você faça as outras etapas, pois elas são apenas um método de adição de pagamento, mova o passo a passo e por favor LEMBRAR DE CANCELAR A ASSINATURA antes que seus 30 dias terminem ou o Hulu pode cobrar seu cartão de crédito pelo próximo mês. Você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento entrando em sua conta e clicando no botão ‘Cancelar minha assinatura botão.

Se você é estudante, deve aproveitar o Hulu Student Discount, que custa apenas US$ 1,99 por mês. Qual opção é a mais sábia para você?

Sorteio de contas premium do Hulu maio 2022

Contas premium gratuitas do Hulu 2022

Não estamos postando novas contas porque as pessoas continuam alterando seus dados, deixando-nos sem escolha a não ser usar um processo de sorteio.

Contas premium gratuitas do Hulu (funcionando)

Contas Premium Hulu Plus deste mês

E-mail: [email protected]

Senha: FordgtV8 E-mail: [email protected]

Senha: Jenna2007 E-mail: [email protected]

Senha: bravo1 E-mail: [email protected]

Senha: kenshin7 E-mail: [email protected]

Senha: navyblue [email protected]

Sammys123

Embrulhar: Então, essas foram algumas das maneiras de trabalhar para obter Contas gratuitas do Hulu Plus (2022) sem adicionar nenhum cartão de crédito. Permaneça conectado! Vamos adicionar contas de grupo muito em breve. Se você tiver alguma dúvida sobre as etapas mencionadas acima ou qualquer outra consulta, informe-nos na seção de comentários abaixo.