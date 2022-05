Últimos pagamentos do saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS são liberados

Atenção, trabalhadores. Os últimos pagamentos do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) serão liberados pela Caixa Econômica Federal.

Atualmente, a liberação do saque do fundo está sendo feita em um calendário definido de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. Até agora, os nascidos de janeiro a julho já receberam os seus valores em suas contas.

Sendo assim, restam apenas cinco lotes de pagamentos do benefício. Os próximos pagos acontecerão para os nascidos entre agosto e dezembro.

O calendário de saques seguirão até junho, mas todos os trabalhadores terão até dezembro de 2022 para movimentar o dinheiro liberado pelo Governo.

Os trabalhadores que optarem por não utilizar o valor de até R$1 mil do fundo terão o saldo devolvido nas respectivas contas.

Próximos pagamentos do saque extraordinário

Conforme informado anteriormente, os nascidos de janeiro a julho já contam com os valores em suas contas. Sendo assim, restam cinco pagamentos para os nascidos nos seguintes meses:

agosto: recebem dia 25 de maio

recebem dia 25 de maio setembro: recebem dia 28 de maio

recebem dia 28 de maio outubro: recebem dia 1º de junho

recebem dia 1º de junho novembro: recebem dia 8 de junho

recebem dia 8 de junho dezembro: recebem dia 15 de junho

Como consultar o valor que vou receber o FGTS?

É importante destacar que o valor que cada trabalhador vai receber do FGTS vai depender de quanto cada um possui nas suas contas (ativas e inativas).

Seja como for, o saque para todos os trabalhadores estarão limitados a um total de R$ 1 mil, mesmo que o trabalhador tenha saldo muito maior nas contas. Quem possuir um valor menor, receberá o valor integral em suas contas.

A consulta do saldo do FGTS poderá ser feita pelo site e pelo aplicativo do FGTS, disponível para celulares Android e iOS.

Consulta pelo site do FGTS

Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque.

Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal.

Consulta pelo aplicativo

Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. O cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis.

Ademais, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível fazer a solicitação do retorno do valor creditado para a conta do FGTS.

Por fim, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.