Uma dúvida de muitos cidadãos: como faço para sacar o saque extraordinário do FGTS? Confira

O Governo Federal criou uma nova modalidade de saque do FGTS além da opção do saque aniversário. O saque extraordinário permite que os cidadãos retirem de suas contas uma quantia máxima de mil reais. De acordo com o Governo, 42 milhões de pessoas estão aptas a realizar esse tipo de retirada, que acontecerá conforme calendário previsto. Contudo, você deve estar se perguntando: como faço para sacar o saque extraordinário do FGTS? A resposta, você encontra na matéria deste sábado (28) do Notícias Concursos.

Com a crescente instabilidade financeira dos cidadãos, o Governo vem criando medidas para tentar conter os danos causados pelo isolamento em virtude da Covid. Entre as medidas, destacamos a liberação do saque aniversário, onde os cidadãos podem retirar uma quantia de suas contas de FGTS no período do aniversário. Ademais, agora, as pessoas contam com essa nova forma de saque. Mas, como faço para sacar o saque extraordinário do FGTS? É fácil e rápido. Basta seguir os passos abaixo.

Portanto, veja mais: Bolsonaro sanciona alterações no Pronampe

Quem poderá receber a quantia do saque extraordinário?

O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todos os meses o empregador deposita uma quantia que fica retida na conta. Nesse sentido, você só pode retirar os valores em momentos específicos como:

Demissão sem justa causa;

No financiamento de imóveis;

Na aposentadoria.

O saque aniversário já permite que o trabalhador retire uma pequena porcentagem do Fundo no período determinado pelo Governo. Agora, as pessoas com valores disponíveis em suas contas do FGTS, poderão receber a quantia máxima de mil reais através do saque extraordinário.

Ou seja, se você tem 400 reais, poderá retirar esse valor. Mas, se você tem 5 mil reais no FGTS, receberá somente mil. Essa medida é uma tentativa de girar a economia e possibilitar algum alívio financeiro para as pessoas.

Portanto, veja: PIS/Pasep: veja o que fazer se esqueceu de sacar

Como faço para sacar o saque extraordinário do FGTS?

Existem algumas formas de você obter informações acerca da quantia que receberá. A Caixa, banco que administra essas contas, disponibiliza dois aplicativos que auxiliam o cidadão nesse processo.

O primeiro deles é o app do FGTS. Através dele, você poderá ver os valores que estão disponíveis em cada conta, sabendo exatamente quanto receberá. No menu do aplicativo, encontra-se a opção referente ao saque extraordinário. Por lá você consegue tanto solicitar, quanto dispensar o saque, caso você não queira receber.

Mas, se você já tiver recebido a quantia e não deseja fazer a retirada, nesse app também tem a opção de retorno do valor para a conta do FGTS. Ademais, o aplicativo também vai te dar a previsão de quando o dinheiro será liberado.

A quantia é depositada em outro app disponibilizado pela Caixa, chamado CaixaTem. Por lá você poderá fazer a movimentação da quantia para outras contas e realizar o saque ou pagamentos de boletos dentro do aplicativo. Então, a resposta para a pergunta: como faço para sacar o saque extraordinário do FGTS está respondida? Bom, sabendo dessas informações, movimente seu dinheiro da forma que for melhor para você.

Dessa forma, veja: INSS: Divisor mínimo retorna encerrando o “milagre da contribuição única”