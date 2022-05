Unesp realiza 4ª edição da Feira do Livro até o dia 8 de maio

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) iniciou ontem (2) a IV edição da Feira do Livro. O evento que acontece de forma virtual conta com vasta programação até o dia 8 de maio, próximo domingo. De acordo com a organização, a Feira conta com títulos com, no mínimo, 50% de desconto.

Desta edição da Feira do Livro da Unesp participam mais de 140 editoras, com livros de interesse geral e específicos e grandes nomes do mercado editorial. Os interessados podem consultar a lista de editoras participantes no site do evento.

As editoras darão desconto em milhares de livros dos mais variados gêneros: literatura infantil, juvenil, clássica e contemporânea, além de entretenimento, acadêmicos e profissionais, religiosos e outros.

Além disso, o evento conta com uma ampla programação cultural, com palestras e mesas redondas com diversos escritores.

A Unesp realizou a abertura da IV Feira do Livro na segunda-feira (2), às 11h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Editora Unesp. A abertura contou com uma conferência com o brasilianista James Naylos Green, que lança a terceira edição, revista e ampliada, de seu clássico Além do Carnaval – A homossexualidade masculina no Brasil do século XX.

Como comprar na IV Feira do Livro da Unesp

Para comprar livros, os interessados devem acessar o site oficial da Feira, clicar na lista de editoras participantes e clicar sobre a editora de interesse. Desse modo, o usuário será redirecionado para a loja da editora, com os títulos disponíveis já com os descontos. Basta clicar sobre o livro que deseja e concluir a compra virtualmente.

