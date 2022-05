UNIC e UNIDERP recebem inscrições para Vestibular de Medicina 2022/2

A Universidade de Cuiabá (UNIC) e a Universidade Anhanguera (UNIDERP) estão com o período de inscrição do Vestibular de Medicina Unificado 2022/2 aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de junho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente a partir deste endereço eletrônico. Além de preencher o formulário, os estudantes devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Segundo o edital, o valor da taxa varia de acordo com a escolha do candidato. Para concorrer às vagas de apenas uma instituição, o valor da taxa é de R$250. No entanto, para concorrer, simultaneamente, às vagas das duas instituições, o valor da taxa é de R$400.

Provas

Ainda de acordo com o edital, o processo seletivo unificado será realizado exclusivamente em formato on-line. Desse modo, a aplicação das provas será na plataforma disponibilizada pela Strix Educação. As provas estão marcadas para o dia 11 de junho.

O acesso dos candidatos à plataforma de realização das provas será das 13h às 13h59 (horário de Brasília). De acordo com o edital, a prova de redação será aplicada das 14h às 15h20. Já a aplicação das provas objetivas será das 15h30 às 18h10.

Vagas e resultados

A oferta total da UNIC é de 20 vagas para o curso de Medicina, enquanto a UNAERP está ofertando 70 vagas. A divulgação do resultado final, com a lista de candidatos convocados está prevista para o dia 17 de junho.

Os participantes poderão conferir a lista de convocação e as orientações para as matrículas nos sites das instituições. Veja mais informações no edital do Vestibular de Medicina 2022/2.

