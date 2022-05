Unicamp divulga listas de obras literárias dos Vestibulares de 2024, 2025 e 2026

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou nesta terça-feira (10), por meio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), as listas de obras de leitura obrigatória para as próximas edições do Vestibular. Desse modo, a comissão liberou as listas referentes a 2024, 2025 e 2026.

De acordo com a Comvest, nas edições de 2024 e 2025, serão substituídas quatro obras em cada lista, para que novos títulos sejam inseridos. Para a edição de 2026, será incluída uma obra nova em relação ao ano anterior.

Segundo o diretor da Comvest, José Alves, as indicações não consideram somente aspectos estéticos, temporais e literários. Nesse sentido, ele explica:

“A lista contempla a diversidade e a representatividade que o Vestibular Unicamp tem trazido nos últimos anos. Além disso, coloca autoras e autores que tradicionalmente não constaram em indicações de vestibulares, como é o caso de Conceição Evaristo, Caio Fernando Abreu, Ailton Krenak, que estão ao lado de autores clássicos como Lima Barreto e Machado de Assis”, disse.

Além disso, a Comvest destaca que, pela primeira vez, a Unicamp decidiu inserir na lista obras cujos textos originais não são em língua portuguesa. Esse é o caso dos livro Alice no país das maravilhas, por exemplo, que será cobrado a partir de 2024.

Listas de Obras para Leitura

Lista do Vestibular 2024

Olavo Bilac – A Tarde;

Conceição Evaristo – Olhos d’Água;

Pero Vaz de Caminha – Carta de Achamento a el-rei D. Manuel;

Machado de Assis – Casa Velha;

Raul Pompeia – O Ateneu;

Paulina Chiziane Niketche – Uma História de Poligamia;

Lygia Fagundes Telles – Conto “Seminário dos ratos”;

Cartola Canções escolhidas;

Lewis Carroll – Alice no país das maravilhas.

Lista do Vestibular 2025

José Paulo Paes – Prosas seguidas de odes mínimas;

Conceição Evaristo – Olhos d’Água;

Ailton Krenak – A vida não é útil;

Machado de Assis – Casa Velha;

Lima Barreto – Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá;

Paulina Chiziane – Niketche, Uma História de Poligamia;

Caio Fernando Abreu – Morangos mofados (Contos escolhidos);

Cartola – Canções escolhidas;

Lewis Carroll – Alice no país das maravilhas.

Lista do Vestibular 2026

José Paulo Paes – Prosas seguidas de odes mínimas;

Conceição Evaristo – Olhos d’água;

Ailton Krenak – A vida não é útil;

Machado de Assis – Casa Velha;

Lima Barreto – Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá;

Chimamanda Adichie – No seu pescoço;

Caio Fernando Abreu – Morangos mofados (Contos escolhidos);

Cartola – Canções escolhidas;

Lewis Carroll – Alice no país das maravilhas;

10 canções: “Alvorada”, “As rosas não falam”, “Cordas de aço”, “Disfarça e chora”, “O inverno do meu tempo”, “O mundo é um moinho”, “Que é feito de você?”, “Sala de recepção”, “Silêncio de um cipreste”, “Sim”;

Seis contos: “Diálogo”, “Além do Ponto”, “Terça-Feira Gorda”, “Pêra, uva ou maçã?”, “O dia em Júpiter encontrou Saturno”, “Aqueles dois”.

Veja mais detalhes no site da Comvest.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM abre o período para pedidos de isenção da taxa do PSI 2022; saiba mais.