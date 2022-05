Unicap abre período de inscrição do Vestibular 2022/2

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu o período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2 nesta segunda-feira, dia 30 de maio. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 29 de junho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Unicap. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350 para o curso de Medicina e de R$ 100 para os demais cursos de graduação.

De acordo com o edital, a universidade vai conceder descontos para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública. Para o curso de Medicina a inscrição com desconto é de R$ 52,50, enquanto para os demais cursos o valor será de R$ 50.

A seleção para os demais cursos contará com duas modalidades de seleção: provas tradicionais e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para a modalidade de seleção via Enem o valor da taxa será R$ 50. Serão aceitas as notas de 2020 e 2021.

Vestibular tradicional

A aplicação das provas da modalidade tradicional está marcada para o dia 9 de julho. Os candidatos ao curso de medicina e aos cursos a distância farão as provas no dia 10 de julho. De acordo com o edital, em ambos os dias, o horário de aplicação das provas será das 8h às 13h.

O edital estabelece ainda que a prova será composta por uma redação e por 80 questões objetivas de Português, Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), História, Geografia, Química, Física, Biologia e Matemática.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta de vagas da Unicap é de 1.719 vagas em diversos cursos de graduação.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 15 de julho. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no período de 18 a 21 de julho.

