Unicoba oferece vagas em São Paulo e Minas Gerais

A Unicoba, uma das maiores empresas de soluções de energia do Brasil, oferece vagas em São Paulo e Minas Gerais para diversas áreas e funções. Fundada em 1973, a companhia, que desenvolve soluções de eficiência energética e armazenamento de energia, conta atualmente com mais de1 mil funcionários diretos e é reconhecida pela abordagem consultiva, de inovação e empreendedora.

Há chances para os cargos de Analista de Recursos Humanos PL, Executivo de Contas, Analista de Crédito Sênior, Gerente Financeiro, Vendedor Interno, Inspetor de Qualidade, Gerente de Tesouraria e Engenheiro de Produtos, com requisitos que variam de acordo com a posição e o nível de senioridade. É importante, no entanto, que os candidatos residam em São Paulo, capital, ou Extrema (Minas Gerais), onde estão concentradas grande parte das vagas de emprego disponibilizadas pelas Unicoba.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista completa de postos disponíveis, seus requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível, ainda, obter mais informações sobre a empresa.

Clique aqui para conferir e se inscrever. Não há data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão disponíveis até o preenchimento completo.

