Unimontes divulga período de inscrição do PAES 2021

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o edital referente ao Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior (PAES) 2021. A oferta da instituição para os aprovados na última etapa será de 584 vagas em diversos cursos de graduação.

De acordo com o edital, o período de inscrição do PAES 2021 será de 23 de maio até o dia 5 de junho. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Unimontes.

Essa edição do PAES é referente aos projetos dos Triênios 2019-2021 e 2020-2022. A oferta de vagas contará com divisão em duas modalidades: o Sistema Universal, com ampla concorrência ou concorrência sem reserva de vagas, e o Sistema de Reserva de Vagas.

Desse modo, a modalidade II reserva vagas para candidatos negros, de baixa renda, egresso de escola pública (Código: NEEP, 21% das vagas), para candidatos egressos de escola pública, de baixa renda (Código: EEP, 21% das vagas), para candidatos indígenas, de baixa renda, egresso de escola pública (Código IEEP, 3% das vagas), e para pessoas com deficiência (Código: PCD, 5% das vagas).

Provas

Tradicionalmente, as provas das 1ª e 2ª etapas do programa são compostas por 60 questões objetivas sobre os assuntos dos 1º e 2º anos do ensino médio. A prova da 3ª etapa, por sua vez, conta com uma redação e com 50 questões objetivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato na inscrição.

De acordo com a Unimontes, mais informações sobre o PAES 2021 serão divulgadas com a publicação do Manual do candidato no dia 27 de maio.

Confira aqui o cronograma atualizado do PAES 2021.

