Universidade espanhola oferece bolsas para brasileiros

Universidade espanhola oferece bolsas de estudo para brasileiros

Se você já pensou em estudar fora com a ajuda de uma bolsa de estudos, então esse post é para você.

A Espanha é um país que conta com excelentes universidades e oferece uma boa qualidade de vida. Porém, sabemos que não é fácil viver no país, principalmente devido ao alto valor do euro.

Assim, para te ajudar a viver o seu sonho e conseguir uma oportunidade no exterior, o artigo de hoje trouxe algumas informações sobre uma universidade espanhola que oferece bolsas de estudo para estudantes do Brasil. Confira!

Bolsas de estudo da Universidade de Jaén

A Universidade de Jaén é uma universidade espanhola com sedes em Jaén, Linares e Úbeda. A instituição foi fundada em de julho de 1993.

Um dos grandes destaques da Universidade de Jaén é o seu extenso programa de bolsas de estudo que visa beneficiar estudantes estrangeiros que querem fazer um curso de graduação em uma das sedes da universidade.

O programa de bolsas

O programa de bolsas da universidade para estudantes estrangeiros é denominado de “Programa de Becas de atracción del Talento para estudios de Grado de la Universidad de Jaén”. É por meio desse programa que a Universidade de Jaén oferece 50 bolsas de estudo para estudantes internacionais todos os anos.

As bolsas de estudo desse programa cobrem 100% das anuidades da universidade. Ainda, elas oferecem também contribuição anual de 2000 euros para auxiliar os estudantes com os custos de vida no local. Por fim, o programa também oferece um seguro de saúde para os estudantes vencedores das bolsas.

Bolsas para brasileiros

Um dos pontos positivos desse programa de bolsas é o fato de a Universidade de Jaén reservar bolsas de estudo exclusivamente para estudantes brasileiros.

Para concorrer, esses estudantes deverão apresentar o resultado obtido na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) durante a apresentação da candidatura.

Ficou interessante? Então confira mais informações em https://www.ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-11