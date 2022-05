Univesp aplica provas do Vestibular 2022 na tarde deste domingo (22)

A Universidade Virtual de São Paulo (Univesp) aplica na tarde deste domingo, dia 22 de maio, as provas do Vestibular 2022. De acordo com a universidade, a prova será aplicada das 13h às 18h para cerca de 74,6 mil candidatos.

A Univesp liberou o acesso aos locais de prova no dia 13 de maio. Desse modo, os inscritos podem consultar o cartão com as informações sobre as provas no site da Vunesp. De acordo com a universidade, os concorrentes farão a seleção na cidade sede do polo ensino de oferta do curso.

Segundo orientações da Univesp, os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência e os portões serão fechados às 13h. A prova terá duração de cinco horas. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação depois de 1 hora do início das provas.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto e devem levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto e borracha.

Conforme estabelecido no edital, a prova do Vestibular 2022 será composta por 56 questões objetivas de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês). Além disso, haverá uma prova de redação.

Vagas

A oferta total da Univesp para o Vestibular 2022/2 é de 31.125 vagas. De acordo com o edital, as vagas são para nove cursos de graduação na modalidade de ensino a distância (EaD): Pedagogia, Letras, Matemática, Bacharelados em Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, e os novos, em Administração e Processos Gerenciais.

De acordo com a Univesp, os estudantes acompanharão as aulas através de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O sistema fornece acesso a videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns.

Resultados

A Univesp deve liberar o gabarito da prova no dia 23 de maio, a partir das 10h. A divulgação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 11 de julho.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IF Sudeste MG abre período de inscrição para o Vestibular 2022/2 via Enem; saiba mais.