UVV aplica provas do Vestibular 2022/2 na tarde deste domingo (1º)

A Universidade de Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, realiza na tarde deste domingo, dia 1º de maio, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, os testes serão aplicados das 14h às 17h30, exclusivamente na cidade de Vila Velha.

Os candidatos podem conferir os locais de prova e o ensalamento no cartão de confirmação de inscrição, por meio do site da UVV.

A UVV recomenda que os inscritos cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Os candidatos devem levar documento original de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos responderão a uma prova objetiva composta por 40 questões sobre as disciplinas do ensino médio. Além disso, os candidatos farão também uma prova discursiva de redação.

Neste domingo (1º), os candidatos ao curso de Medicina farão a prova corresponde à 2ª etapa do processo seletivo, já que a 1ª usou as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A prova da 2ª etapa será composta por dez questões objetivas de biologia e química e por quatro questões discursivas de biologia e química, além da redação.

Vagas e resultados

A oferta de vagas da UVV é para diversos cursos de graduação para ingresso ainda neste ano, sendo 85 vagas para o curso de Medicina. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final deve ser feita até 6 de maio. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas a partir do dia 9 do mesmo mês.

