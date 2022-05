Vai fazer o ENEM? Então confira essas dicas!

ENEM: dicas para quem vai fazer a prova

Milhões de estudantes brasileiros fazem a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) todos os anos.

Se você também vai fazer o exame, então saiba que existem algumas dicas que podem te ajudar a turbinar o seu desempenho no ENEM.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas para todos aqueles que vão fazer a prova do ENEM em 2022. Vamos conferir!

As disciplinas cobradas

É fundamental que você tenha consciência de quais são as disciplinas cobradas na prova do ENEM e também quais os conteúdos mais cobrados dentro de cada uma delas.

Para descobrir quais são elas, você pode conferir um artigo exclusivo sobre isso ou pode, ainda, ler o Edital da prova.

Saber quais são as matérias cobradas no exame irá te ajudar a guiar os seus estudos de forma mais precisa e, consequentemente, de forma mais eficiente. Você precisa focar naquilo que é mais cobrado pela prova, principalmente se você tem pouco tempo para estudar.

Além disso, lembre-se de que você deve dominar os conteúdos abordados pelo ENEM para conseguir, no dia do exame, relacionar tópicos de diferentes disciplinas entre si em questões interdisciplinares.

As atitudes adequadas

Tome muito cuidado para não ser desclassificado no dia do ENEM por agir de forma inadequada.

É importante que você saiba, por exemplo, que você precisa chegar na hora no dia das provas. Tente sair de casa com antecedência para evitar qualquer tipo de imprevisto.

No edital do ENEM você encontra todas as informações sobre os comportamentos considerados inadequados. Você só pode, por exemplo, usar canetas de material transparente no dia da prova.

Ainda, você também não pode fazer uso de aparelhos eletrônicos no dia da prova. Todos esses comportamentos proibidos podem ocasionar a anulação da sua prova.

Interpretação de texto

A interpretação de texto é a chave da prova do ENEM: o candidato precisa saber interpretar os textos dos enunciados das questões corretamente. Essa é uma habilidade essencial para todos aqueles que querem conseguir um bom desempenho no exame.

Assim, ao longo dos seus estudos, procure desenvolver a sua capacidade de interpretação de textos por meio da prática com exercícios de provas anteriores do ENEM.