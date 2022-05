Vale a pena ter um cartão de crédito hoje em dia? Entenda os prós e contras

Muitas pessoas pensam que o cartão de crédito vale a pena, mas também há diversos outros indivíduos que pensam o contrário. É por isso que na matéria do Notícias Concursos deste domingo (01) mostraremos os prós e os contras desse produto financeiro para que você possa tirar suas próprias conclusões.

Ademais, tenha em mente que essa matéria sobre o cartão de crédito é apenas informativo. Portanto, você não deve tomá-lo como instrução sobre o que deve fazer em sua vida financeira.

O que é um cartão de crédito e como funciona?

O cartão de crédito é considerado vilão na maioria dos orçamentos familiares. Isso ocorre porque uma grande porcentagem de pessoas não sabe realmente como usar esse mecanismo. Dessa forma, essas pessoas acabam endividadas.

Então, o primeiro passo para saber se vale a pena um cartão de crédito é saber o que é exatamente. Simplificando, esse produto financeiro é um empréstimo. Ou seja, você não tem dinheiro e, ao passar o cartão, pede dinheiro emprestado para pagar a compra. Então, quando você paga suas contas, está pagando de volta o empréstimo.

Um detalhe importante é que, como os cartões funcionam como um empréstimo, você não pode contá-lo como parte da sua renda. Na verdade, este é o erro de vários indivíduos. Por exemplo, uma pessoa pode pensar que ganha R$ 5.000,00 quando recebe um salário de R$ 2.000,00 e um limite de R$ 3.000,00. Entender a diferença entre uma coisa e outra é importante porque evita que você gaste todo o seu salário mais o limite do cartão e acabe endividado.

O que há de errado com os cartões?

Muita gente não sabe, mas se você comprar no cartão e pagar na data correta, as operadoras, na verdade, não ganham nada. Isso significa que você pode aproveitar o empréstimo sem ter que pagar mais por isso. O problema é que se você não pagar sua fatura na data de vencimento, os juros compostos começam a acumular.

Esses juros podem variar de 9% a 13% ao mês, o que resulta em 200% a 399,5% ao ano. Por causa de seus altos juros, atrasar as faturas pode acabar com dívidas enormes. Para você ter uma ideia de quão alta é a taxa de juros, vamos supor que você tenha R$ 1.000,00 no seu cartão e os juros de atraso no pagamento de suas faturas sejam de 10,18% ao mês. Em um período de 3 anos, você deverá R$ 32.786,85. Ou seja, você gasta apenas R$ 1.000,00, mas

Vale a pena um cartão de crédito?

O cartão de crédito em si não é o problema. Na verdade, se usado corretamente, pode facilitar algumas transações. No entanto, se usado incorretamente, pode levar ao colapso financeiro de muitas pessoas, pois os juros das faturas atrasadas são muito altos. Resumindo, os cartões são muito úteis para pessoas com bom controle financeiro. Por outro lado, para pessoas sem controle, o produto financeiro é um perigo a ser evitado.

Basicamente, os bancos têm ferramentas projetadas para agradar algumas pessoas e prejudicar outras. Quando você atinge uma determinada faixa de renda, os bancos começam a competir por você como cliente. Nesse sentido, te oferecem vários benefícios, por exemplo, as milhas e programa de pontos.

Um detalhe importante é que esses benefícios só podem ser utilizados se você tiver controle financeiro. Além disso, uma dica é não gastar mais no cartão de crédito do que o valor em dinheiro na sua conta. Ou seja, você não deve usar o limite do seu cartão como solução para ficar sem dinheiro. Embora o dinheiro esteja disponível para compras à vista, você deve usar o cartão como alternativa.

