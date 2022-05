Vale-gás deverá fazer novas entradas em junho? O que diz o Governo

Depois de um hiato de um mês sem pagamentos do vale-gás nacional, os repasses do benefício já têm data de retorno. No próximo dia 17 de junho, o Governo Federal deverá liberar novas parcelas do programa para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Não é necessário realizar qualquer tipo de inscrição.

O Governo Federal realizou o último pagamento do programa social ainda em abril. Na ocasião, estima-se que pouco mais de 5 milhões de pessoas tenham recebido o benefício. Mas afinal de contas, quantos usuários poderão receber o dinheiro em junho? Quem não recebeu nenhuma parcela ainda, terá uma chance de entrada?

De acordo com o Ministério da Cidadania, ainda não é possível apontar a quantidade de usuários que farão parte do vale-gás nacional em junho. No entanto, é possível dizer que os números podem crescer, já que a pasta analisará mais uma vez os dados registrados no Cadúnico. A partir da análise, novas pessoas podem ser selecionadas.

Entretanto, ainda não há garantias. O número de usuários do vale-gás nacional pode subir, mas também poderá cair. Aliás, o fenômeno aconteceu recentemente. Dados do próprio Ministério da Cidadania apontam que mais de 200 mil brasileiros perderam o direito de receber o benefício entre os meses de fevereiro e abril.

A queda pode se repetir em junho, mas nada está definido ainda. Também não há uma data para a resposta e para a divulgação dos dados. Tomando como base a lógica de liberações dos últimos meses, é possível afirmar que o Governo Federal anunciará os nomes através do app do Auxílio Brasil a alguns dias para o início dos pagamentos.

Não é necessário realizar solicitação

De antemão, é possível afirmar que não existirá nenhum tipo de inscrição direta para entrada no vale-gás nacional. Como dito, o Ministério da Cidadania analisa os dados já existentes para definir quem são as pessoas que podem receber o montante.

As regras de entrada, aliás, seguem as mesmas. Para receber o vale-gás nacional do Governo Federal é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606, por pessoa. Os dados precisam estar registrados oficialmente.

Além disso, o cidadão que pretende entrar na folha de pagamentos do vale-gás, precisa ter um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Outra opção é ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Vale-gás nacional

O Governo Federal iniciou os pagamentos do seu vale-gás nacional ainda no final do último mês de dezembro do ano passado. Na ocasião, apenas as pessoas que moravam em regiões fortemente atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais é que puderam receber o benefício.

A lógica mudou a partir deste ano de 2022. Estimativas do Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pelos repasses, apontam que pouco mais de 5 milhões de brasileiros entraram para a folha de pagamentos do programa desde janeiro.

No entanto, a fila de espera para a entrada no projeto já ultrapassa a marca das 18 milhões de pessoas. São, portanto, brasileiros que não obedecem a todas as regras de entrada no programa, mas que mesmo assim não conseguem receber nada por causa da falta de espaço no orçamento.