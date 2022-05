Vale-gás não ajudou a aumentar venda de botijões, indica setor

Boa parte dos usuários que fazem parte da folha de pagamentos do vale-gás nacional usam o dinheiro para a compra de outros utensílios, e não para o botijão. É o que indica uma nova projeção divulgada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) nesta semana. Os dados mostram que a venda de botijões está caindo no país neste momento.

Considerando os quatro primeiros meses do ano de 2022, é possível afirmar que houve uma queda de 5,6% na venda de botijões de gás no Brasil. Os números são comparados com os quatro primeiros meses do ano de 2021, quando o Governo Federal ainda não pagava o vale-gás nacional, ou seja, mesmo com o benefício, as vendas caíram.

Dados da ANP mostram que o nível de compra de botijões de gás é, na verdade, o menor desde o ano de 2017. O aumento no preço do produto pode ajudar a explicar o fenômeno. Dados da própria ANP mostram que em algumas regiões, o valor do botijão já compromete mais de 10% da renda. Assim, várias pessoas optam por não comprar o utensílio.

Há também outro ponto em toda esta história. O vale-gás nacional pago pelo Governo Federal não atende todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Longe disso. Segundo dados do próprio Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões de brasileiros estavam dentro da folha de pagamentos do benefício na época do último repasse, que aconteceu em abril.

Assim, é possível afirmar que o vale-gás nacional ainda não conseguiu atender as expectativas do Governo Federal. Até este momento, o programa é pago apenas para uma parcela específica da sociedade. Além disso, boa parte das pessoas que o recebem, optam por usar o dinheiro em outras prioridades neste momento.

Sou obrigado a comprar o botijão?

Conforme as regras do vale-gás nacional, nenhum usuário que está dentro da folha de pagamentos do programa é obrigado a usar o dinheiro para comprar um botijão. O cidadão escolhe a melhor forma para usar o saldo dentro da sua realidade.

De modo que não é necessário comprovar o uso da quantia para o Governo Federal. Vale lembrar que os pagamentos do vale-gás nacional acontecem em forma de dinheiro vivo e não na forma de um cartão, como alguns estados costumam fazer.

Há situações em que governos estaduais pagam as suas versões do vale-gás em forma de ticket e exigem que os cidadãos usem o saldo apenas para comprar o botijão em redes credenciadas. Não é dessa forma que a versão federal do programa funciona.

Aumento do vale-gás

Recentemente, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que pretende alterar a maneira como o país lida com as elevações de preços de combustíveis. O texto também prevê mudanças na lógica de pagamento do vale-gás nacional do Governo Federal.

Entre outros pontos, o projeto fala em aumentar o número de usuários do programa. Como dito, o vale-gás nacional atendeu, no último mês de abril, pouco mais de 5 milhões de brasileiros. O plano agora é aumentar o patamar para mais de 10 milhões de usuários.

No entanto, as mudanças ainda não valem de fato. Depois da aprovação do texto no Senado Federal, a documentação ainda precisa passar pela análise da Câmara dos Deputados. Recentemente, membros do Congresso Nacional disseram que pretendem agilizar as discussões em torno do tema.