Vale-gás: Veja como receber o benefício em junho

O Vale-gás é um benefício concedido pelo Governo Federal destinado às famílias de baixa renda, para ajudá-las na compra do gás de cozinha. Por ter uma regra de pagamento bimestral, o auxílio será repassado novamente apenas junho, considerando a liberação em abril.

Como consultar se tenho direito?

Segundo o Ministério da Cidadania, o cidadão pode realizar uma consulta através do aplicativo Auxílio Brasil. A possibilidade é válida tanto para quem já recebe o benefício quanto para quem ainda não está na folha de pagamento.

Todavia, é importante frisar que da mesma forma que pessoas são incluídas no programa outras têm o recebimento do benefício cancelado. De acordo com informações, cerca de 200 mil beneficiários deixaram o programa entre os meses de fevereiro e abril.

Conforme a justificativa da equipe da Cidadania, os cancelamentos costumam ocorrer devido a desatualizações ou inconsistências nos dados enviados ao Governo Federal. Diante disso, é importante sempre estar com o cadastro atualizado.

Além disso, é necessário se manter dentro dos critérios de elegibilidade do vale-gás, sendo eles:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único ( Cadúnico );

); Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Possuir renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Famílias com renda superior a três salários mínimos podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Próximo pagamento

O calendário de pagamento do Vale-gás acompanha as datas de repasses do Auxílio Brasil. Sendo assim, os próximos pagamentos devem ocorrer no cronograma de junho do programa social. Confira a seguir:

Número final do benefício 1: 17 de junho;

Número final do benefício 2: 20 de junho;

Número final do benefício 3: 21 de junho;

Número final do benefício 4: 22 de junho;

Número final do benefício 5: 23 de junho;

Número final do benefício 6: 24 de junho;

Número final do benefício 7: 27 de junho;

Número final do benefício 8: 28 de junho;

Número final do benefício 9: 29 de junho;

Número final do benefício 0: 30 de junho.