Vale recebe inscrições para programa de estágio

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de mineração do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Vale está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2022. Ao todo, são mais de 700 vagas distribuídas entre diversas cidades nos estados do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

São elegíveis estudantes matriculados nos cursos de Engenharias, Tecnologia, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros, com previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar por até seis horas diárias, nas modalidades presencial, híbrida ou remota com acesso eventual às unidades da empresa.

De acordo com a empresa, o programa visa tem duração de até dois anos, período no qual os estagiários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da Vale e da área de interesse por meio de mentorias de carreira, acesso a uma trilha exclusiva de desenvolvimento em temas relevantes, além de experiências práticas na rotina e em projetos da empresa. O programa possibilita, ainda, que o estudante desenvolva e aprimore habilidades teóricas e comportamentais – ambas fundamentais para sua jornada profissional.

Os contratados receberão bolsa auxílio mensal de até R$ 1.375,14 e terão direito a vale transporte, vale refeição ou refeitório no local, assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusivo para estagiários(as), acesso ao Gympass, auxílio ergonomia, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses.

Como se candidatar

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.vale.com/estagio até o dia 28 de junho. O processo seletivo para o Programa de Estágio será on-line e dividido em cinco etapas, sendo que todas elas são eliminatórias. Elas incluem, por sua vez, inscrições e avaliações, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados.

Ainda, neste ano, a Vale vai oferecer aos inscritos uma experiência diferenciada durante o processo seletivo. Os candidatos terão acesso a uma plataforma de realidade virtual e, por meio dela, poderão navegar com avatares pelas principais carreiras da empresa, com acesso exclusivo a conteúdos exclusivos sobre os negócios da empresa. No canal, será possível, também, esclarecer dúvidas sobre as etapas do recrutamento.