De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2022 é estimado em R$ 1,236 trilhão. Segundo as informações oficiais, o café, a cana-de-açúcar, o algodão e o milho são responsáveis pelo bom desempenho.

Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2022 deve alcançar R$ 1,236 trilhão, conforme base nas informações de safras do mês de abril. A projeção é 2,7% acima do valor obtido em 2021 (R$ 1,204 trilhão), informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Conforme divulgação oficial, o faturamento bruto das lavouras soma R$ 881,2 bilhões (alta de 7,3%), e da pecuária R$ 355,7 bilhões (queda de -7,2%).

Principais produtos da produção agropecuária

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os produtos que estão puxando o crescimento do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) são: café, cana-de-açúcar, algodão e milho, principalmente pelo o aumento da produção e o preços elevados (com exceção do milho).

Ano passado, estes representavam 36,8% do valor da produção total, e neste ano passaram a contribuir com 44,4 % do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), destaca a divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Dados oficiais

Em relação à soja, os analistas apontam que a produção sofreu os impactos da estiagem no Sul do país e a retração de preços. Já a queda do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) da pecuária foi registrada na maior parte das atividades do setor, exceto na produção de ovos.

Quanto aos resultados por estado, o Mato Grosso responde pelo maior percentual com 18,2%, seguido por São Paulo (12,7%), Paraná (11,7%) e Minas Gerais (11,6%). Juntos, os quatro estados representam 54,3% do valor da produção, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Sobre o VBP

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento.

Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

IGP-DI

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destaca que o valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a periodicidade é mensal. Portanto, busque sempre por informações atualizadas nas plataformas oficiais.