Vantagens do financiamento imobiliário do Banco Inter

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais vantajosos para usuários que procuram financiamentos e empréstimos. Agora a instituição também oferece o cartão Inter Black para clientes que aderirem ao financiamento imobiliário.

De acordo com o Banco Inter, o cartão Inter Black garante benefícios exclusivos e 1% de cashback em todas as compras. Vale ressaltar que o cartão é livre de anuidades e oferece acesso a salas VIP em aeroportos, além de diversas outras vantagens para aqueles que gostam de viajar.

Saiba mais sobre o financiamento imobiliário do Banco Inter

Um dos principais serviços oferecidos pelo Banco Inter é o financiamento imobiliário, onde os clientes da instituição podem financiar até 70% do imóvel em até 30 anos e o imposto pode ser diluído nas parcelas. Todo o processo de contratação é feito de forma digital, sem precisar sair de casa.

De acordo com o banco digital, podem ser financiados imóveis comerciais ou residenciais. Além disso, o serviço contempla tanto imóveis novos quanto usados com Habite-se (para pessoa física). Cabe ressaltar que é possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para amortizar o financiamento.

No site do Banco Inter é possível utilizar o simulador de financiamento para conferir o valor das parcelas. Para isso, basta acessar a plataforma da instituição financeira e informar os dados solicitados. O banco digital informa que o valor da entrada do financiamento imobiliário precisa ser ao menos 30% do valor total do imóvel.

Confira as taxas de financiamento

Segundo o Banco Inter, os usuários possuem liberdade para conferir as taxas de financiamento e escolher a mais adequada para a sua vida. Desse modo, além da possibilidade de simular o financiamento, também é possível conferir as taxas na tabela a seguir:

Taxas de financiamento A partir de 3,9% ao ano + Poupança A partir de 9,4% ao ano + Taxa Referencial (TR) Imóveis comerciais a partir de 7,0% a.a + IPCA Prazo Financiamento em até 360 meses Financiamento em até 360 meses Financiamento em até 360 meses Taxa Acompanha os juros da poupança. Possui teto máximo 10,17% ao ano Acompanha a Taxa Referencial (TR), que tem menos variação. Acompanha o Índice de Preços ao Consumidor amplo (IPCA).

Saiba como financiar um imóvel

Segundo o Banco Inter, o financiamento imobiliário na instituição é bastante simples e deve ser feito diretamente nas plataformas no banco digital. Para isso, é necessário preencher algumas informações do imóvel como a localização, valor e o total da entrada.

Em seguida, o usuário deve informar sua data de nascimento e aguardar a proposta de financiamento. Posteriormente, será necessário que o cliente envie mais alguns dados pessoais e documentos. Após enviar as informações solicitadas, basta aguardar o contato de um colaborador do Banco Inter.

Assim que o colaborador entrar em contato, o usuário poderá escolher em quantos meses deseja financiar o imóvel de acordo com o seu perfil de gastos. Por fim, basta aguardar a emissão do contrato pelo Banco Inter e assim que o imóvel for registrado, o valor do financiamento é liberado.