Veja 5 truques com vinagre para deixar a sua casa impecável

Se você pensa que o vinagre serve só para o preparo de pratos culinários, está enganado. Pois, este produto é perfeito para usar também na limpeza da casa. Por isso que hoje, nós vamos ensinar truques para deixar a sua casa impecável.

Por que usar o vinagre na limpeza da casa?

No momento em que nós aprendemos a ficar em casa e a fazer nossas próprias atividades domésticas, descobrimos as utilidades do vinagre na limpeza da casa.

Aliás, esta descoberta aconteceu, pois, inicialmente, acabou o produto utilizado normalmente. Além disso, você pode começar a pesquisar mais sobre produtos caseiros que poderiam substituir os industrializados. Dessa, realizar uma faxina que faça menos mal à saúde.

Com isso, a descoberta veio: o vinagre. Além de ser muito mais barato do que outros produtos de limpeza, a sua ação pode ser ainda melhor. Em suma, descobrimos que o vinagre possui bastante ácido acético em sua composição. Consequentemente, atua como desengordurante, eliminador de odores e desinfetante.

Acredita-se que o primeiro uso do alimento seja para lavar e higienizar as roupas, pelo seu alto poder desinfetante.

Além disso, entre os principais tipos de vinagre usados na limpeza doméstica tem-se o branco e o de álcool. A propósito, eles são os tipos ideais, pois não possuem corantes e nem aromatizantes.

No entanto, o uso do produto na limpeza doméstica precisa de cuidados principalmente. Então, confira as contraindicações:

Não usar em revestimentos de verniz e cera, pois podem prejudicar a textura.

Ademais, é preciso diluir em água o vinagre para reduzir o odor forte característico.

5 truques com vinagre para deixar a casa impecável

Agora, saiba de como utilizar este incrível produto para deixar todos os ambientes da sua casa impecáveis.

Truques com vinagre para realizar a limpeza de box de banheiro

O box do banheiro é um local que fica bastante engordurado. Pois, na hora de tomarmos banho, é comum que nosso corpo produza bastante gordura. Dessa forma, pode ser uma mancha difícil de remover. Mas com a receitinha que vamos indicar agora, tudo ficará mais fácil.

Ingredientes:

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;

1 tampinha de álcool;

200 ml de vinagre branco de álcool;

1 colher de sopa de sabão em pó.

Como usar:

Primeiramente, misture todos os ingredientes em um borrifador. Em seguida, espirre a mistura em toda extensão do box. Caso não tenha o recipiente, saiba que você pode usar um pano umedecido com a mistura, pois faz o mesmo efeito.

Deixe a mistura agir por 15 minutos, e enxague com água morna. Por, fim seque tudo com um pano seco e limpo.

5 truques com vinagre: use limpeza dos vidros das janelas

Os vidros das janelas são difíceis de limpar. Mas, o vinagre promete ser a solução para este problema. Portanto, use a mistura que vamos indicar e tenha vidros limpos de forma prática.

Ingredientes:

1 colher de sopa de detergente neutro;

Uma xícara de álcool;

1 xícara de vinagre de álcool branco.

Como usar:

Assim como, na primeira receita, também utilize o borrifador. Em seguida, também espirre a mistura por toda a extensão do vidro. Pegue uma esponja e esfregue suavemente a superfície do vidro. Para finalizar, seque o vidro com um pano seco.

Limpeza para a casa toda

É possível utilizar o vinagre para fazer um limpador multiúso, que pode ser usado na casa toda. Siga este truque e economize na hora de ir ao supermercado. Assim, tenha uma casa com cheiro de limpeza.

Ingredientes:

1 limão.

500 ml de água.

1 colher de bicarbonato de sódio.

2 colheres de vinagre branco de álcool.

Como usar:

Espirre com o borrifador a mistura nos locais em que é preciso estar limpo e desengordurado. Ou seja, azulejos, pias, porcelanatos, balcões, vasos de banheiro, entre outros. Por fim, passe um pano seco em sequência para secar e finalizar.

Limpeza de roupas

Acrescente vinagre branco na lavagem das roupas na máquina e tenha a peças com textura suave em suas mãos. Além disso, o produto ainda tira os odores de suor das roupas e faz a desinfecção delas.

Ademais, saiba que não há restrições. Ou seja, você pode usar em qualquer tipo de roupa, seja branca ou colorida. Pois, não altera a cor durante o processo de lavagem.

Limpeza de mofo em armários e paredes com vinagre branco

Para limpar o mofo em armários e paredes, misture 2 colheres de sopa de vinagre branco em uma bacia com mais ou menos 3 litros de água morna.

Em seguida, passe um pano umedecido nesta mistura nos armários e paredes e deixe secar, antes de recolocar os itens nos armários.

Aproveite as dicas que damos neste artigo e economize na compra de produtos de limpeza. Portanto, use vinagre para a limpeza doméstica.