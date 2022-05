Veja como consultar o seu número PIS para verificar o saldo do FGTS

A Caixa Econômica Federal já está com as consultas do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) liberadas. No entanto, para verificar se tem direito a nova modalidade e o valor que poderá ser retirado o trabalhador deve informar o número do Programa de Integração Social (PIS).

Não sabe o seu número do PIS? Veja como consultá-lo

O cidadão pode consultar a numeração por diversos meios. Normalmente, o PIS é o mesmo que o NIT e o NIS, sendo assim, basta buscá-lo na carteira trabalho física ou na folha do Cadastro Único, caso seja registrado.

Todavia, é possível ainda verificar o número pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD) ou pelo site Meu INSS. Veja como realizar os procedimentos a seguir:

Consulta do PIS pela CTD

Baixe o aplicativo no seu celular, disponível para Android e iOS; Entre no sistema através do seu cadastro na plataforma Gov.br; Vá na opção “Contratos” e depois selecione o botão “+” em um dos contratos; Ao fazer isso, o próprio sistema mostrará quais são os detalhes sobre aquele determinado trabalho; Entre os dados, o cidadão poderá conferir justamente a numeração do seu PIS/Pasep.

Consulta pelo site Meu INSS

Acesse o site meu.inss.gov.br; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Feito isto, digite a sua senha e clique em “Entrar” Na parte superior da tela, clique em “Meu Cadastro”; No final da página, será possível acessar o seu número NIS, que vale também como PIS.

Saque extraordinário do FGTS

Poderão realizar o saque extraordinário do FGTS todo trabalhador com saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal fará o depósito automático do dinheiro em contas abertas no aplicativo Caixa Tem em nome dos titulares.

Aqueles que tiverem um saldo abaixo de R$ 1 mil não precisam se preocupar, será liberado um valor proporcional. Em contrapartida, os trabalhadores que tiverem uma quantia maior em seu FGTS terão que se contentar com o saque reduzido.

Cabe salientar que pelo aplicativo Caixa Tem o trabalhador consegue movimentar os valores, isso, através de transferências bancárias, compras online com o cartão de débito virtual, recarga no celular, entre outras possibilidades.

Veja o calendário de liberação dos saques a seguir:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho