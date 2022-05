Para cuidar que uma árvore dê frutos é necessário ter alguns cuidados especiais. Com isso, a adubação é um deles. Então, se você deseja que a sua árvore dê frutos, veja aqui como fazer adubo ideal para árvores frutíferas.

Afinal de contas, no mercado existem diversos tipos de fertilizantes e cada um deles conta com uma função específica. Pois, possuem diferentes formulações e disponibilidade de nutrientes visando atingir um objetivo específico. Porém, existem 3 macro nutrientes fundamentais para o desenvolvimento da planta que estarão presentes em todos eles, sendo: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K).

Portanto, saber como esses nutrientes agem em cada fase do desenvolvimento da planta é fundamental para que se possa utilizá-los no momento oportuno. Assim, contribuindo, para o desenvolvimento pleno do vegetal, respeitando cada etapa. Aqui, vamos explicar melhor como tudo isso funciona.

Veja como fazer adubo ideal para árvores frutíferas

Saber quais são os nutrientes que a planta necessita em cada fase é fundamental para que o adubo seja feito e utilizado corretamente.

Nutrientes e fases de desenvolvimento de árvores frutíferas

A primeira fase de desenvolvimento de uma árvore frutífera é o enraizamento. Então, nessa fase ela necessita de fósforo e cálcio para que possa se fortalecer e desenvolver raízes saudáveis e fortes. Porém, utilizar fertilizantes ricos em nitrogênio nessa fase pode ser prejudicial.

Posteriormente, durante a fase de crescimento, é preciso que a árvore tenha um caule mais forte e firme. Então, para que isso ocorra, o fósforo e o potássio ainda são fundamentais, no entanto, é preciso acrescentar nitrogênio também.

A última fase é a fase frutífera, ou seja, de produção dos frutos. Aqui a árvore possui uma grande necessidade de potássio e fósforo. Mas não é preciso descartar o nitrogênio.

Sendo assim, um fertilizante rico em fósforo é propício para as fases iniciais do plantio, quando a planta começar a se desenvolver é importante utilizar um adubo com maior concentração em nitrogênio. Por fim, um adubo mais concentrado em potássio é ideal.

Mas esses três nutrientes são fundamentais em todas as fases de desenvolvimento de uma árvore frutífera, o que muda é apenas a concentração. Por isso, mantenha a adubação sempre equilibrada.

Como fazer adubo ideal para árvores frutíferas

O adubo orgânico é a melhor opção quando se pensa em um fertilizante natural livre de produtos tóxicos. Por meio do adubo orgânico a planta não corre riscos de intoxicação. Na verdade, a única exigência é que a aplicação seja feita da forma correta e em quantidades ideais.

Aliás, existem diversos tipos de adubo orgânico. Neste post vamos te explicar como fazer um adubo ideal para árvores frutíferas, então, fique atento às dicas a seguir.

Como fazer adubo orgânico

O adubo orgânico pode ser feito de uma maneira bastante fácil e simples. Muitas pessoas já a conhecem por ser muito prática.

Então, para preparar o adubo orgânico é necessário começar com antecedência, pois, o processo demora alguns dias. Para isso, você precisará de muitas cascas de frutas e legumes, de modo a fazer um acúmulo de restos alimentares, o que demanda algum tempo.

Assim, fique por pelo menos um mês acumulando esses elementos para produzir seu próprio adubo. Para que as cascas e restos de legumes não estraguem durante esse período, você pode guardá-los na geladeira dentro de um saco plástico transparente.

Então, quando você conseguir reunir uma boa quantidade de cascas é hora de preparar o adubo.

Primeiro, coloque todos os ingredientes em um liquidificador com um pouco de água. Em seguida, bata bastante até que atinja uma textura homogênea. Caso tenha cascas de ovos usadas você pode adicioná-las, mas lave-as bem antes.

A mistura não ficará aparentemente bonita, mas está repleta de nutrientes para a sua planta. Então, você pode aplicá-la de duas maneiras: utilizando um borrifador ou colocando o adubo sobre a terra.

Outros tipos de adubação

Há ainda a adubação inorgânica ou química e a adubação organomineral. A primeira exige bastante cuidado e atenção, por isso, é um tanto complicada. Principalmente para quem não possui conhecimentos mais aprofundados sobre plantas.

Enquanto a segunda é feita por um adubo formado pela mistura entre uma fração orgânica e outra inorgânica. Assim, essa mistura permite que os nutrientes do fertilizante tenham melhor aproveitamento, porém, ainda é mais complexa que a adubação orgânica.