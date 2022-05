Veja como funciona a Quina de São João

Quer conhecer um pouco mais sobre a popular Quina de São João? Afinal, existem edições especiais que a Loterias Caixa faz em comemoração de algumas datas importantes no Brasil. Sendo assim, entre elas está a edição de São João.

Então, conhecer as modalidades especiais é bastante importante para os apostadores que desejam ganhar prêmios altos. Geralmente, isso ocorre, pois são acúmulos de concursos anteriores.

Dessa maneira, confira agora mesmo, logo abaixo, todas as informações que você precisa saber para ficar por dentro da famosa Quina de São João. Além disso, saiba como você pode participar dessa edição especial.

Entenda um pouco mais a respeito das edições especiais de sorteio

As edições especiais das Loterias Caixa acontecem para quatro modalidades: a Mega-Sena, Dupla Sena, Quina e Lotofácil. A realização delas ocorre anualmente, para comemorar uma data festiva. Com isso, saiba que o prêmio não acumula.

Então, o apostador terá apenas uma chance para acertar todos os números. Mas, claro que não ocorre apenas a Quina de São João durante o ano. As outras três loterias especiais são: Mega da Virada, que ocorre dia 31 de dezembro, Dupla-Sena de Páscoa que ocorre em algum dia do mês de abril. Além disso, também há a Lotofácil de Independência, cujo sorteio acontece no dia 7 de setembro.

Portanto, como viu, há outras modalidades. Com isso, elas ofertam prêmios diferentes, mas com valores altos. Dessa forma, vale a pena anotar no calendário os dias e ir apostar. Então, selecione a sua favorita e aposte ou, se preferir, vá em todas e multiplique suas chances de ganhar.

Dentre essas opções diversas, tem a famosa Quina de São João. Pois, é muito simples de jogar. Além disso, é chance de conquistar um prêmio alto em comemoração da nossa popular Festa Junina.

Como funciona jogar na Quina de São João?

Antes de ficar por dentro sobre como você pode conseguir ganhar a famosa Quina de São João, é necessário entender como irá funcionar o seu jogo. Aliás, não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é muito simples de entender e jogar. Na verdade, o único fator incomum é o período, pois acontece uma vez por ano.

Para os amantes de loteria, certamente todos já sabem como o jogo funciona, mas se você é algum novato na área, veja a explicação abaixo.

Primeiramente, saiba que essa loteria acontece especificamente em uma data próxima a comemoração de São João, que é dia 24 de junho. Logo, é uma forma de você ter a oportunidade de curtir o feriado com muito dinheiro no bolso.

Então, se você quiser jogar nessa loteria especial, saiba que é possível jogar nela apenas usando os mesmos métodos que as loterias usuais. Isto é, não existe nenhum tipo de mistério na hora de realizar as suas apostas em edições especiais das loterias.

Para jogar, é necessário apenas selecionar 5 dezenas, dentre 80 opções disponíveis. No volante, os números são enumerados de forma crescente do um até no máximo 80.

Você pode ter a oportunidade de aumentar ainda mais a sua aposta. Assim, o limite de números que pode selecionar aumenta para 15. Porém, a cada número extra que marcar, o valor do bilhete aumenta gradualmente.

Por fim, é possível que você conquiste o prêmio máximo se acertar todas as 5 dezenas. No entanto, a Quina de São João, também favorece com prêmios menores as pessoas que acertaram entre 2 e 4 dezenas.

Onde acompanhar os sorteios da Quina de São João?

Para acompanhar os sorteios é muito simples, basta no dia que sair o concurso da Quina de São João, entrar no canal do YouTube da Loterias Caixa para ver a transmissão ao vivo. Ou, se preferir, pode acompanhar pela Rede TV! às 8:00 da noite.

Se não for possível ver o evento ao vivo, há diversos veículos jornalísticos que também divulgam o resultado do sorteio.

Como resgatar o prêmio da aposta?

A parte mais difícil de todo o processo do jogo, definitivamente, é realizar a sua aposta e conseguir acertar todos os números. Mas, como nessa é possível receber prêmios com números menores, acredite que fica muito mais fácil o processo a seguir.

O resgate do prêmio pode acontecer em uma casa lotérica ou na agência bancária da própria caixa.

Portanto, para valores menores de até 1900 reais você pode retirar em qualquer casa lotérica próxima à sua casa. No entanto, caso o valor seja maior, é necessário recorrer à agência bancária. Isso se dá, justamente, para que você retire o prêmio com toda a segurança.

Para resgatar o prêmio, que é seu por direito, é necessário comparecer a um desses lugares com um documento de identificação com foto, seu CPF e o comprovante de pagamento do bilhete.

Por fim, lembre-se que o prazo para tirar o prêmio é de 90 dias. Ou seja, se o vencedor não se manifestar, o dinheiro vai para programas do Governo Federal, como o Fies.