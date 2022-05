Veja como impedir o download automático de mídias do WhatsApp

Diariamente, usuários do WhatsApp recebem várias mensagens de mídia (imagens e vídeos). Normalmente, quando os arquivos são carregados na conversa também são baixados e salvos na galeria do smartphone.

No entanto, existe um recurso que impede que imagens e vídeos sejam instalados automaticamente no celular. Veja como utilizá-lo a seguir:

Abra o WhatsApp no seu celular; Toque nos três pontinhos no canto superior direito; Depois, clique em “Configurações” (Android)/ “Ajustes” (iOS); Feito isto, clique na opção “Armazenamento e dados”; Para finalizar, toque em “Download automático de mídia”; Caso a opção “Nunca estiver habilitada”, altere para wi-fi ou dados de celulares (3G/4G).

Confira 4 novas funcionalidades do aplicativo

Continuamente, o WhatsApp busca promover a melhor experiência aos seus usuários. Devido a isto, muitos recursos são liberados nas versões Web, Android e iOS, a fim de facilitar a vida das pessoas. Confira a seguir 4 novas funcionalidades liberadas no mensageiro.

Quatro novos recursos do WhatsApp

Opção de Enquetes

Recentemente foi descoberto que o mensageiro está trabalhando em um recurso para criar enquetes em grupo. A novidade deve ser liberada em uma atualização futura do aplicativo.

Dispositivo móvel adicional

Além da possibilidade de mais de um dispositivo Web (PC) conectado a uma mesma conta simultaneamente, o mensageiro está testando a capacidade de também vincular um aparelho móvel adicional.

O novo recurso foi identificado na atualização beta para Android (2.22.10.13).

Atualizações de status

Outra função que o WhatsApp planeja liberar é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Quando o usuário tiver alguma publicação ativa aparecerá envolta da sua foto de perfil um círculo, assim como no Instagram.

A funcionalidade está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta, todavia, também deve ser liberada para a versão Android e iOS do mensageiro.

Versão beta para Desktop

Por fim, a versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos status do contato com até oitos opções de emojis.

A mesma funcionalidade deve ser cotada em breve para o Android e iOS.