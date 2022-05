Veja como otimizar a organização do seu negócio

São muitas as atividades existentes em uma empresa e, por isso, é preciso otimizar a organização do seu negócio para tornar tudo mais produtivo. Dessa forma, hoje vamos dar dicas para tornar essa organização muito mais otimizada, de forma que o empreendedor tenha muito mais tempo para tomar decisões acertadas e pensar em como expandir seu trabalho.

Assim, as dicas que vamos dar a seguir com certeza irão facilitar toda a sua tarefa de gestão.

Pense na logística de seu negócio de forma acertada

Organize o transporte, movimentação e armazenamento dos produtos no interior da empresa, bem como fora dela. Por isso, é importante planejar, controlar e executar de forma acertada. Essa atitude fará com que o ciclo de compra e entrega aconteça de forma mais rápida e eficiente, garantindo, assim, que os prazos sejam atendidos.

Assim, você deve criar listas de todas as atividades que precisam ser realizadas e separá-las por prioridade, sendo que as de urgência devem ser feitas primeiro. Procure delegar tarefas para os colaboradores e, assim, você ficará mais livre para priorizar outras questões.

Planeje todas as atividades urgentes e recorrentes

Organize a programação de acordo com a entrega dos fornecedores para não ficar sem mercadoria para a venda. Se atente para as datas comemorativas, em que as entregas dos fornecedores podem demorar mais do que o previsto. Assim, você pode se antecipar ao problema.

Se ocorrerem imprevistos, se reorganize de forma a minimizar os problemas surgidos e estabeleça novamente as prioridades.

Tenha um estoque bem organizado e muito prático

O estoque de mercadorias precisa estar organizado de tal forma que, em uma emergência, seja possível encontrar o produto sem muito trabalho. Procure ter armazenado todos os itens que você comercializa, evitando vender o que você não tem.

Além do estoque estar organizado, ele também deve ser um espaço arejado e limpo, pois, assim, você garante que os produtos durem o tempo previsto, não se deteriorando pelo caminho. Procure utilizar etiquetas para identificar os produtos, evitando que você fique abrindo as caixas para saber o que tem dentro.

Coloque na frente os produtos mais antigos e, na parte de trás, os mais novos, assim você evita ficar com produtos velhos no estoque.

Por último, mas não menos importante, tenha um controle de estoque e dê baixa sempre que vender um produto. Dessa forma, você pode controlar o seu estoque e não ficar sem o produto para a venda.

Procure sempre otimizar o seu tempo

Otimizar a organização do seu negócio e também o cuidado com a otimização do seu tempo é muito importante para que o empreendedor não fique com a sensação de que, para dar conta do negócio, o dia precisa ter 40 horas.

Realize bons cronogramas e faça reuniões

Você sabe as atividades que precisa desenvolver bem como as prioridades, então, o que falta é organizar o tempo para isso. Muitas vezes, somente essa organização já vai resolver a maioria dos seus problemas.

Não esqueça, nesse item, de reservar tempo para pequenos descansos, pois uma mente estressada não funciona como deveria.

Você pode utilizar ferramentas como o Todoist ou o Trello para organizar de forma eficiente as suas atividades.

Tenha tempo para o seu principal motivo do negócio: o cliente

Você pode ter tudo organizado e funcionando perfeitamente, mas, se não tirar o tempo que o seu cliente necessita, tudo o que você faz, cairá por terra. Sendo assim, se você priorizar o cliente, ele terá sempre em mente o seu negócio como referência, além de recomendar para os amigos. É o chamado marketing boca a boca e é sempre muito útil e efetivo desde o início dos tempos!

Assim, procure criar um relacionamento positivo com o seu público e, sempre que possível, surpreenda-o de forma positiva. Os clientes satisfeitos são os principais divulgadores do seu negócio.

Saiba que os pequenos detalhes fazem a diferença, por isso, cumpra os prazos prometidos e estabeleça ordem e capricho em tudo o que for fazer.

Trabalhe com promoções e descontos especiais, principalmente dos produtos que você mais vende. Mas, tome cuidado e não aumente os valores dos produtos, para depois dar os descontos. Esse aviso é simples, afinal, o cliente não é bobo e sempre sabe quando está sendo tratado com má-fé ou quando alguma situação não é certa.

Por fim, esperamos que as dicas sirvam para que você otimize seu negócio e sobre tempo para atividades especiais, como por exemplo, ter uma boa relação com o seu cliente.