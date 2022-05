Veja como recuperar a sua senha do Caixa Tem e sacar o benefício do Auxílio Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil receberão a mensalidade de maio a partir do dia 18. Para consultar as informações no aplicativo da Caixa Econômica Federal, é necessário ter o login e a senha cadastrada. Caso tenha perdido a senha, veja como recuperá-la a seguir.

Como recuperar senha do Caixa Tem?

Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Na tela inicial, toque em “Entrar”; Na sequência, informe o número do seu CPF e clique em “Próximo”; Feito isto, no lugar que solicita a senha, toque na opção “Recuperar Senha”; Para prosseguir com a operação, informe novamente o seu CPF e toque em “Continuar”; Na parte superior da tela aparecerá a mensagem “Em breve você receberá instruções no e-mail cadastrado”; Acesse sua caixa de e-mail e localize a mensagem com o seguinte assunto: “Redefinição de Senha”, enviado por “Login Caixa”; Toque no link disponibilizado no e-mail: “Link para redefinir credenciais”. O link tem validade de apenas 720 minutos; Em seguida, você será conduzido para uma nova página, onde deverá cadastrar uma nova senha, seguindo as instruções concedidas; Cadastre uma nova senha e clique em “Continuar” para finalizar o procedimento.

Como sacar o Auxílio Brasil?

Vá até um caixa eletrônico e siga os seguintes passos:

O saque é sem cartão, então clique no botão “Entra”; Na sequência, toque no botão “Saque Auxílio Brasil”; Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”. Informe o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”. Escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”. Aguarde a liberação do dinheiro.

Calendário de maio

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio

Auxílio Brasil e o vale-gás

Ainda de acordo com o Governo Federal, o Auxílio Brasil também pode ser acumulado com o vale-gás nacional. Não existe neste momento nenhuma lei que proíba o acúmulo dos dois programas para um mesmo usuário.

O mesmo vale para os projetos de cunho estadual. Do ponto de vista do Governo Federal, o cidadão é livre para receber o vale-gás nacional junto com programas de pagamentos de botijão das unidades da federação.

Entretanto, vale sempre lembrar que é preciso respeitar as regras de todos os programas. Para acumular o Auxílio Brasil e o vale-gás, por exemplo, é preciso primeiramente estar dentro do público alvo dos dois benefícios e ainda esperar por uma resposta do Ministério da Cidadania.

BPC e vale-gás

Ainda segundo as informações oficiais, também é possível acumular os recebimentos do BPC com o vale-gás. Na verdade, o texto que cria o projeto abre espaço para os beneficiários do programa do INSS.

Dentro do texto do vale-gás nacional, a regra exposta é que o benefício é voltado para os usuários do BPC e do Cadúnico. No entanto, a renda per capita precisa ser de, no máximo, meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Neste momento, a maioria dos usuários do BPC ainda não conseguiram entrar de fato no vale-gás nacional. O Governo Federal explica que a demora acontece por uma questão de respeito com o orçamento neste momento.