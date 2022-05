veja como se proteger de golpe da restituição

A Receita Federal fez um novo alerta sobre um golpe que está causando dor de cabeça em muita gente. Algumas quadrilhas estão usando e-mails para tentar enganar as pessoas que aguardam pelo recebimento da restituição do Imposto de Renda. Portanto, o cidadão precisa ficar atento para não cair na fraude.

Segundo a Receita Federal, as quadrilhas estão contatando os usuários através do e-mail. A mensagem afirma que se trata de uma notificação de confirmação da restituição. Assim, os criminosos dizem que o cidadão precisa clicar em um link para confirmar o recebimento do dinheiro. Caso ele não clique, a restituição não seria depositada.

Logo depois de clicar no link, a quadrilha pede alguns dados pessoais do cidadão. A ideia é que ele também insira informações do seu pix. Com medo de perder a restituição por falta da suposta confirmação, algumas pessoas entregaram os dados e acabaram caindo na fraude dos bandidos.

A Receita Federal afirma que costuma enviar e-mails para os cidadãos. No entanto, eles não enviam nenhum tipo de link no sistema para que os usuários cliquem. Além disso, não há nenhuma exigência para que os indivíduos solicitem o dinheiro da restituição do Imposto de Renda. O depósito é automático.

Ainda segundo a Receita Federal, não há como saber quantas pessoas já foram vítimas da fraude. A tendência é que várias delas não tenham prestado nenhuma queixa na polícia. De toda forma, a avaliação central é de que as tentativas de golpe deverão seguir pelos próximos dias. Assim, os cidadãos precisam tomar cuidado.

Imposto de Renda

Vale lembrar que o país está entrando na reta final para o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Os brasileiros que ainda não enviaram os documentos têm até o próximo dia 31 de maio para realizar o processo.

Dados da própria Receita Federal mostram que pouco mais de 12 milhões de declarações ainda são aguardadas a pouco menos de duas semanas do final do prazo. Há uma preocupação com os possíveis congestionamentos do sistema.

Caso a maioria das pessoas deixe a declaração para a última hora, é provável que os cidadãos encontrem falhas no sistema e não consigam declarar os documentos antes do final do prazo, o que pode gerar problemas.

Dica é declarar cedo

De modo geral, a principal dica da Receita Federal segue sendo declarar o Imposto de Renda mais cedo. Quanto antes o processo acontece, mais chances o cidadão terá de receber uma possível restituição logo nos primeiros lotes.

Além disso, quem declara o Imposto de Renda mais cedo possui mais chances de consertar possíveis erros. Basta abrir o mesmo app e enviar a chamada “Declaração Retificadora”. Não há nenhum tipo de custo para a realização do procedimento.

Vale lembrar que as pessoas que não declararem o Imposto de Renda até o final do próximo dia 31 de maio, terão que pagar uma multa. O valor pode chegar a até 20% da taxa devida de acordo com as informações do Governo Federal.