Veja como transferir o valor de R$1 mil do FGTS para a conta do Nubank

Desde o dia 20 de abril, o Governo Federal vem liberando o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A medida deve atender mais de 40 milhões de trabalhadores com saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo. O resgate é de até R$ 1 mil.

As liberações dos valores estão ocorrendo de forma automática na Conta Poupança Social Digital, aberta em nome do trabalhador no aplicativo Caixa Tem. Todavia, quem possui uma conta no Nubank pode transferir os valores do aplicativo para a fintech.

Veja como transferir o valor de R$1 mil do FGTS para o Nubank

Nos casos dos trabalhadores que desejam realizar o saque, os valores podem ser transferidos para a NuConta, caso seja um correntista. Basta usar a chave Pix registrada no Nubank ou criar uma na hora de fazer a transferência

Veja como fazer

Instale o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e IOS; Caso seja seu primeiro acesso, faça seu cadastro; Na sequência, faça o login usando o número do CPF e senha; Autorize o seu dispositivo ao CPF por meio de código SMS (caso seja seu primeiro acesso); Na página inicial do aplicativo, toque em “Pix | Enviar e Sacar”; Feito isto, clique em “Chave Pix”; Indique o tipo de chave Pix que está cadastrada no Nubank; Digite a sua chave Pix e clique em “Continuar”; Caso queira, insira uma descrição; Informe o valor que deseja transferir para a conta do Nubank e clique em “Continuar”; Selecione a data que deseja fazer o pagamento e clique em “Continuar”; Confirme todos os dados e pronto!

O dinheiro será transferido automaticamente para conta na data escolhida. Vale ressaltar que pelo próprio aplicativo do Nubank você poderá realizar algumas operações, como pagar contas, boletos, fazer outras transferências, entre outras possibilidades.

Normalmente, os valores do FGTS somente são liberados aos trabalhadores em situações específicas previstas em lei, como no caso da demissão sem justa causa, compra da primeira casa própria, aposentadoria, entre outros.

O novo saque está sendo disponibilizado a fim de impulsionar a economia do país, segundo o governo. Cerca de 42 milhões de trabalhadores poderão resgatar até R$ 1 mil das suas contas no Fundo de Garantia.

Todavia, é importante ressaltar que o saque é facultativo, ou seja, o trabalhador pode optar por sacar os valores ou não. É preciso comunicar a Caixa que não deseja realizar o saque, caso esta for a decisão até o dia 10 de novembro.

Contudo, vale enfatizar que é possível consultar o extrato da sua conta por meio do aplicativo FGTS (disponível para Android e IOS), para verificar se terá direito a nova modalidade do órgão.

Próximos pagamentos de maio:

18 de maio: os nascidos no mês de junho recebem

21 de maio: aniversariantes de julho

25 de maio: quem nasceu em agosto

28 de maio: nascidos no mês de setembro

Pagamentos de junho:

1º de junho: os nascidos em outubro recebem

08 de junho: aniversariantes de novembro

15 de junho: nascidos em dezembro