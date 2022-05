veja o que fazer se esqueceu de sacar

Os trabalhadores que não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep do ano-base 2019 ou 2020 poderão resgatar o dinheiro. O saque do benefício será liberado pelo governo federal a partir do dia 31 de maio de 2022. Vale ressaltar que esses recursos são diferentes do liberado em fevereiro deste ano, referente ao ano-base de 2021.

Sendo assim, aqueles que esqueceram de sacar o PIS/Pasep de 2019 ou 2020 terão uma nova chance de sacar o dinheiro. Os cidadãos terão a possibilidade de realizar o saque até o dia 29 de dezembro.

Veja quem tem direito

Possuem o direito a sacar o abono salarial esquecido, os trabalhadores que receberam em média, até dois salários mínimos mensais durante 2019 ou 2020. Além disso, é preciso ter exercido atividade remunerada ao menos 30 dias no ano em questão.

Vale ressaltar que para ter direito ao abono, é necessário que os trabalhadores estivessem inscritos no PIS/Pasep ao menos 5 anos já no ano-base. Também é obrigatório que os dados do trabalhador estivessem atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, dependendo da categoria da empresa.

Saiba como sacar o abono do PIS/Pasep

Para sacar o abono salarial esquecido do PIS/Pasep, é necessário que o trabalhador faça uma requisição formal de reemissão. Sendo assim, a requisição pode ser feita presencialmente em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho. Para isso, basta que o cidadão esteja com um documento oficial com foto em mãos.

A requisição também pode ser feita por e-mail. Nesse caso, o trabalhador deve enviar a solicitação no endereço trabalho.uf@economia.gov.br (é preciso trocar “uf” pela sigla do estado em que o trabalhador reside).

Vale lembrar que após o pedido de reemissão, os trabalhadores terão até o dia 29 de dezembro para realizar o saque. Se o valor não for movimentado até o final do prazo, será necessário aguardar o calendário do próximo ano e fazer novamente a solicitação de reemissão.

Como consultar o abono salarial

Inicialmente, é preciso entender que o PIS é destinado aos trabalhadores que atuam no setor privado, sendo pago por meio da Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Para os beneficiários do PIS, é possível consultar informações referentes ao benefício nos canais de atendimento da Caixa. Desse modo, a instituição disponibiliza os aplicativos Caixa TEM e Caixa Trabalhador. Também é possível tirar dúvidas no telefone 0800 726 0207.

Já os servidores públicos podem fazer a consulta do Pasep nos canais de atendimento do Banco do Brasil. Também é possível esclarecer dúvidas ligando nas centrais de atendimento: 4004-0001 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (para cidadãos que residem no interior).

Por fim, os beneficiários do PIS/Pasep podem consultar o benefício no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e o acesso ao sistema deve ser feito com o CPF do trabalhador e senha do gov.br. Também é possível consultar o abono salarial ligando no número 158.