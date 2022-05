veja quando voltam os pagamentos

O pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de março começará a ser pago pelo governo federal no dia 18 deste mês. Vale lembrar que todas as informações sobre o benefício podem ser consultadas no App Auxílio Brasil ou pelo telefone 0800 426 0207.

Os recursos do Auxílio Brasil são depositados pela Caixa Econômica Federal na conta poupança social. Sendo assim, é possível movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem, que possui diversas funcionalidades.

Atualmente, o programa Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício da Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Sendo assim, cada família recebe um valor dependendo da sua formação.

O Benefício Primeira Infância é pago a famílias que tenham em seu núcleo familiar crianças entre 0 e 36 meses incompletos, enquanto o Benefício Composição Familiar é destinado a famílias que possuem gestantes ou pessoas entre 3 e 21 anos incompletos. Por fim, o benefício de Superação da Extrema Pobreza é pago a famílias que, mesmo após receberem os benefícios citados anteriormente, ainda encontram-se abaixo da linha de pobreza.

Veja o calendário de pagamento deste mês

Assim como o Bolsa Família, o programa Auxílio Brasil paga seus beneficiários nos últimos dez dias úteis de cada mês. Confira as datas de pagamento divulgadas pela Caixa Econômica Federal:

NIS final: Data de pagamento: 1 18/5 2 19/5 3 20/5 4 23/5 5 24/5 6 25/5 7 26/5 8 27/5 9 30/5 0 31/5

Os beneficiários do programa podem sacar o valor do Auxílio Brasil em casas lotéricas utilizando o cartão do extinto Bolsa Família. Além disso, também é possível sacar os recursos em caixas eletrônicos e até mesmo movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem.

No aplicativo Caixa Tem os usuários podem pagar contas como energia, água, internet e outros boletos. Ademais, também é possível fazer compras utilizando o cartão virtual gerado no App.

Saiba quem tem direito ao Auxílio Brasil

Inicialmente, é preciso esclarecer que todos os cidadãos que recebiam o extinto Bolsa Família foram migrados para o Auxílio Brasil. Sendo assim, podem participar do programa famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Recentemente a faixa de renda do Auxílio Brasil foi alterada, portanto, são consideradas famílias em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda mensal por pessoa de até R$ 105. Já as famílias classificadas em situação de pobreza são aquelas que recebem até R$ 210 por pessoa.

Para se inscrever no Auxílio Brasil é preciso que as famílias estejam cadastradas no CadÚnico. Além disso, o Ministério da Cidadania informa que para receber o benefício do governo federal é necessário seguir o calendário nacional de vacinação e as crianças de até 7 anos incompletos ou gestantes precisam fazer o acompanhamento do estado nutricional.

Vale ressaltar que as famílias cadastradas no programa que manterem os dados do CadÚnico desatualizado por mais de quatro anos correm o risco de perder o benefício. Desse modo, para garantir o recebimento do Auxílio Brasil é importante atualizar os dados a cada dois anos.