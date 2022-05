Vestibular 2022/2: FPS recebe inscrições até o dia 17 de maio

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) está com o período de inscrição do Vestibular 2022/2 aberto. De acordo com o cronograma do processo seletivo, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 17 de maio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da FPS. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição para o curso de Medicina é de R$ 395 e para os demais cursos o valor é de R$ 90.

O cartão de confirmação de inscrição será liberado no dia 13 de junho. Por meio deste documento os candidatos poderão consultar os locais de aplicação das provas. As provas do Vestibular 2022 estão marcadas para o dia 19 de junho.

Ainda de acordo com o edital, as provas serão compostas por uma redação e por 50 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens e Códigos (20 questões), Ciências da Natureza (22 questões) e Matemática (8 questões). Segundo a FPS, as obras de leitura obrigatória são:

Dom Casmurro – Machado de Assis;

O cortiço – Aluísio Azevedo;

Triste fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto;

São Bernardo – João Graciliano Ramos;

Fogo Morto – José Lins do Rego;

A morte e a morte de Quincas Berro d’Água – Jorge Amado;

O Quinze – Rachel de Queiroz;

Morte e Vida Severina – João Cabral de Melo Neto;

A terceira margem do rio – João Guimarães Rosa;

A Hora da Estrela – Clarice Lispector.

Conforme o cronograma, a aplicação das provas para os candidatos ao curso de Medicina será nos dias 18 e 19 de junho. De acordo com o edital, a prova contará com 10 questões de Matemática, 24 questões de Linguagens e 16 questões de Ciências Humanas no primeiro dia, enquanto no segundo dia a prova contará com 40 questões de Ciências da Natureza e uma redação.

Vagas e resultado

Ao todo, a FPS está ofertando 168 vagas nos seguintes cursos de graduação: Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Odontologia; e Psicologia. Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2 da FPS está prevista para o dia 30 de junho.

