Vestibular da UNB: tudo que você precisa saber

Vestibular da UNB: principais informações

A Universidade de Brasília, conhecida pela sigla UNB, divulgou as datas prováveis do vestibular para o ano de 2023.

O candidato que possui interesse em ingressar em um curso de graduação na UNB pode disputar uma vaga por meio do vestibular, do SISU e do Programa de Avaliação Seriada (PAS)

Se você quer ingressar por meio da primeira opção, saiba que as inscrições para o vestibular da UNB para o ano de 2023 abrirão em breve.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com todas as informações que já estão disponíveis sobre o vestibular da UNB. Vamos conferir!

Vestibular da UNB: edição 2023

A data prevista para a publicação do edital do vestibular 2023 da Universidade de Brasília é dia 15 de agosto de 2022.

Informações sobre a quantidade de vagas e os cursos oferecidos pela UNB e acessíveis por meio do vestibular estarão disponíveis nos edital.

As provas devem ser aplicadas, segundo informações que já foram divulgadas, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2022.

Vestibular da UNB: o PAS

Como mencionado, os candidatos também podem ingressar na Universidade de Brasília por meio do PAS, o Programa de Avaliação Seriada.

O edital da edição 2023 do PAS será publicado no dia 17 de agosto de 2022 e já sabemos que a seleção irá acontecer por meio de três etapas diferentes.

As provas serão aplicadas nos dias 4, 10 e 11 de dezembro. A data irá depender da etapa na qual o candidato se encontrar.

Mais informações sobre o processo de ingresso na Universidade de Brasília por meio do PAS podem ser encontradas no seguinte site: https://pas.unb.br/

Vestibular da UNB: transferência

O edital do processo seletivo via transferência ou para quem já possui diploma de nível superior será publicado no início de janeiro de 2023.